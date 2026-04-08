Buna Vestire a fost sărbătorită după calendarul nerevizuit la Cahul: Slujbă și daruri pentru vârstnici

Buna Vestire a fost sărbătorită marți la Cahul, după calendarul nerevizuit. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud la Catedrala „Sfântul Ier. Dionisie și Sfântul M. Mc. Dimitrie”.

Preasfinția Sa a evidențiat importanța momentului Bunei Vestiri în istoria mântuirii, arătând că acest eveniment a fost vestit încă din Vechiul Testament: „Despre Întruparea Fiului Dumnezeu au vorbit prorocii. Iar Isaia, în capitolul al 7-lea, amintea acest lucru că Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu, și se va chema numele Lui Emanuel”.

Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat rolul Arhanghelului Gavriil în vestirea acestei taine: „Vedem pe Arhanghelul Gavriil care s-a arătat unei fecioare din Nazaret și o salută, cu acest salut: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria”.

„Arhanghelul, cunoscând tulburarea Fecioarei, i-a spus de ce este prezent acolo. Pentru ca să-i aducă vestea cea bună, că din ea are să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel: la plinirea vremii. S-a plinit vremea ca lumea să fie izbăvită din starea în care se afla”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Veniamin a evidențiat răspunsul Fecioarei Maria ca act de libertate și conlucrare cu Dumnezeu: „Fecioara a zis: Iată roaba Domnului. Vedeți, conlucrarea dintre Dumnezeu și om, și mai ales respectul pe care Dumnezeu îl are față de oameni, pentru că nu-i obligă să facă ceva, ci Dumnezeu le propune, iar, dacă oamenii acceptă, Dumnezeu lucrează în mod minunat în viețile lor”.

Sprijin pentru vârstnici

În contextul activităților filantropice desfășurate în eparhie, peste 100 de persoane vârstnice au beneficiat, în luna martie, de un control oftalmologic gratuit, realizat cu sprijinul Federației Filantropia a Patriarhiei Române, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Beneficiarii din zona municipiului Cahul au primit la finalul slujbei câte o pereche de ochelari, în funcție de nevoile identificate în urma consultațiilor de specialitate.

Vârstnicilor le-au fost oferite exemplare ale Noului Testament cu Psalmi, ca dar de folos duhovnicesc.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud