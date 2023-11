Bucuria de a transmite Binele de știut: Agenția de știri Basilica și doi realizatori Trinitas TV, laureați ai Premiilor Radar de Media

Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române a fost distinsă marți la Gala Premiilor Radar de Media organizată de Myosotis Media Grup. Au mai fost premiați Vasile Bănescu și Cosmin Iulian Cârstea, pentru emisiunile pe care le realizează la Trinitas TV, precum și doi îndrăgiți preoți: Părintele Vasile Ioana și Părintele Constantin Necula.

„Am bucuria de a transmite, de fapt, mesajele pe care le transmit către public cei care au fost premiați înaintea mea, precum Părintele Constantin Necula, Părintele Vasile Ioana, domnul Vasile Bănescu și toți ceilalți oameni binevoitori din Biserica Ortodoxă Română”, a spus, în cadrul ceremoniei, consilierul patriarhal Aurelian Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica.

„Acest premiu este o recunoaștere pentru cei 15 ani de activitate a Agenției de știri Basilica și, pentru că anul 2023 este un an aniversar pentru noi, aș dori să-i felicit din toată inima pe colegii mei, care, cu multă discreție, cu perseverență, cu delicatețe, promovează un jurnalism corect, onest, cu nuanțe creștine, care promovează valorile care stau la baza neamului acesta românesc ortodox.”

„Vreau să știți că în spatele acestui premiu stă perspectiva vizionară a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, în urmă cu 16 ani, fonda Agenția de știri Basilica, fiind conștient de nevoia publicului de informare despre activitățile pe care le desfășoară Biserica Ortodoxă Română”, a adăugat Aurelian Iftimiu.

„Desigur, este și o încurajare pentru ceea ce urmează să facem și ne bucurăm foarte mult de susținerea tuturor partenerilor noștri. Mulțumesc din inimă Myosotis Media Grup pentru această distincție, care ne onorează.”

„Credința și cultura nu se contrazic”

Consilierul Patriarhal Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a fost premiat pentru emisiunea „Credință și cultură”, pe care o realizează la Trinitas TV, despre care Claudiu Dumitrache, unul din amfitrionii evenimentului, a numit-o „una dintre cele mai bune din istoria emisiunilor culturale din România”.

„Sunt foarte onorat să fiu alături de personalități autentice al spațiului cultural românesc. Firește, premiul pe care l-am primit se răsfrânge imediat asupra instituției pe care o reprezint – nu doar Patriarhia Română, ci și Televiziunea Trinitas”, a spus Vasile Bănescu după primirea trofeului Radar de Media.

„Televiziunea Trinitas este un pol cultural, social, firește și religios-mediatic, aș spune unic în peisajul mediei românești. Este o televiziune care a crescut foarte frumos și o televiziune care găzduiește emisiuni culturale de înaltă ținută.”

Vasile Bănescu a mulțumit echipei cu care realizează emisiunea și a precizat că, în realitate, credința și cultura „nu se contrazic, așa cum nu se contrazice rațiunea cu credința. Nu există un conflict real între credință și rațiune. Cum observa cineva, acest conflict este între două credințe de obicei – ireconciliabile, fanatice sau reducționiste”.

„Credința reală, credința creștină, este prietenă cu rațiunea, întrucât miezul creștinismului este inclusiv rațiunea, alături de credință, și este mai ales libertatea. Pentru această libertate este un prilej să amintim că avem datoria să o promovăm și să transmitem noi, cei din spațiu Bisericii, mesajul creștin adecvat perfect sau cât se poate de bine reliefului realității în care vorbim, în care ne mișcăm”, a mai spus Vasile Bănescu.

„Succesul emisiunii se datorează valorilor creștine”

Un Premiu de Excelență a primit și Cosmin Iulian Cârstea de la Trinitas TV, realizatorul emisiunii „Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi”.

„Chiar dacă realizatorul poate este cel mai vizibil, totuși nimic din ce aduce bucurie telespectatorilor nu ar putea să existe fără echipa din spate – o mână de oameni inimoși, care să pună suflet în ceea ce fac”, a spus realizatorul.

„Apoi, trebuie să recunoaștem faptul că telespectatorii sunt extrem de importanți. Fără interesul lor, o emisiune nu poate avea succes. Iar în cazul emisiunii pe care o realizez, să știți că primim adesea semnale din partea telespectatorilor, prin care înțelegem că suntem importanți pentru ei, prin care înțelegem că munca noastră aduce roade, iar aprecierea lor, faptul că-i simțim alături să știți că ne motivează cum nici nu vă puteți imagina.”

„Și aș mai adăuga încă un lucru care ar fi trebuit să fie pus încă de la început în prim-plan: ținând cont că, în cazul de față vorbim despre o emisiune religioasă, consider acest premiu și o recunoaștere a faptului că valorile creștine reprezintă un fundament solid pentru orice societate sănătoasă. Cred că succesul emisiunii se datorează în primul rând acestor valori”, a subliniat Cosmin Iulian Cârstea.

Mesajul învierii în mass-media

Pr. Vasile Ioana a fost distins cu Premiul pentru promovarea culturii autentice în mass media.

„Dragii mei, un preot are cu el un singur mesaj: Hristos a-nviat!”, a spus Părintele Vasile Ioana când a urcat pe scenă pentru a primi premiul.

„Și, dacă El a înviat, și noi vom învia și suntem vii prin El, cu El. Și, fără El, nu reușim să facem nimic. Vă spun asta, pentru că Îl iubesc pe Hristos și pentru că simt în inima mea prezența Lui și pentru că El a ilustrat cel mai bine lucrarea unui slujitor al lui Dumnezeu în lume, a unui păstor.”

„Omul modern este singur, deși este plin de prezențe. Este în fața unui ecran. Nu-l ascultă nimeni, este consumator și nu mai este om. Păstorul cel Bun iubește oamenii. De aceea, prezența mea aici este prezența Bisericii și a mesajului Bisericii Sfinte, în care ne-am născut și trăim de două mii de ani! Ne-am născut creștini și iubim oamenii”, a adăugat Părintele Vasile Ioana.

Omul Media al Anului

Pr. Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost desemnat Omul Media al Anului. „Nu avem suficiente cuvinte pentru cât fac acești doi preoți pentru tineri”, a subliniat cealaltă prezentatoare a evenimentului, Simona Țăranu.

„Sunt aici, pentru că Mitropolitul Laurențiu nu mi-a zis «nu» la niciuna dintre emisiunile pe care le-am avut de asumat. Când tata s-a stins, a rămas ca un tată al meu. Când mama stă să se stingă, premiul acesta vine ca o mângâiere”, a spus Părintele Constantin Necula.

„Sper din toată inima să simțiți că Biserica vă este alături și că, prin vocea mea, încercăm să spunem zi de zi că există demnitate, există verticalitate și există o șansă.”

Părintele Constantin Necula a mulțumit în special producătorului Andrei Victor Dochia și echipei de la emisiunea „Universul Credinței” difuzată de TVR.

„Am învățat de la ei ce înseamnă profesionalismul, ce înseamnă cearcănul pus la bătaie pentru vindecarea zâmbetului unei țări. Să știți că sunt aici, pentru că-mi iubesc țara”, a spus Părintele Constantin Necula.

În cadrul galei au mai primit distincții Felicia Filip, omul de televiziune Dan Negru și medicii Constantin Dulcan și Vlad Ciurea.

Gala a fost prezentată de Simona Țăranu și Claudiu Dumitrache, transmisă live de Radio România 3Net – Florian Pittiș și difuzată în direct pe postul de televiziune Cinemaraton.

Gala Premiilor Radar de Media este organizată de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache și produs de GMR Media by Raluca Mihaela Găină, sub egida Radar de Media by Dorin Huntai.

Din 2022, manifestarea, ajunsă anul acesta la a 12-a ediție, se desfășoară cu participarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a Societății Române de Radiodifuziune.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews