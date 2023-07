Brăila: În școala de vară de la Țibănești, copiii au învățat să prelucreze lutul

Parohia brăileană Țibănești a organizat în perioada 16 – 20 iulie o școală de vară destinată copiilor din localitate.

La „Școala din tinda bisericii” au participat 50 de copii din parohie care au avut parte de un program diversificat, stabilit de preotul din localitate împreună cu profesori voluntari. Printre activități s-au numărat jocuri de cunoaștere, ghicitori, jocuri pe echipe dar și ateliere de povești, de pictură pe piatră sau pânză, de reciclare, cusut pe etamină și împletit.

Atelierul reprezentativ pentru tabără a fost cel de modelaj în lut susținut de Constantin Lucian, profesor la Liceul de Arte „Haricleea Darclee” din Brăila.

În ultima zi a școlii de vară, obiectele din lut prelucrate de copii au fost așezate într-o expoziție cu vânzare, fondurile colectate fiind destinate unui scop caritabil.

Pe tot parcursul întâlnirilor, copiii au primit din partea enoriașilor prăjituri, gogoși, înghețată și limonadă.

Preotul Duțu Ionuț, organizatorul școlii de vară, a declarat că „totul a început în anul 2017, când pe lângă slujirea la Sfântul Altar, am simțit nevoia de a apropia mai mult copiii de Sfânta Biserică. Inițial, întâlnirile cu tinerii au debutat sub forma meditațiilor susținute de cadre didactice voluntare ale comunității, în special la discipline precum limba română și la limbile străine”.

„Numărul participanților a fost într-o continuă creștere, iar în acest fel am hotărât să diversificăm programul activităților și să le reunim pe toate sub denumirea de ‹Școala de vară în tinda Bisericii›”.

„În fiecare an, am încercat să îmbinăm aspecte din viața Bisericii cu jocuri atractive și cu dezvoltarea a numeroase abilități practice. În egală măsură, am constatat că în jurul copiilor, credincioșii s-au mobilizat de fiecare dată, formând o mare familie. Rodul acestor activități este vizibil și în faptul că tinerii revin cu multă bucurie în curtea Bisericii ori de câte ori au ocazia”.

„Școala de vară în tinda bisericii” de la Țibănești a fost organizată anual din 2017, fiind la a șasea ediție.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos