Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Brăila îl are de acum ca ocrotitor și pe Sfântul Dumitru Stăniloae

Credincioșii din municipiul Brăila au participat duminică, 12 octombrie 2025, la sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, care îl are, de acum, ca ocrotitor ceresc și pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei, mai mulți copii și credincioși au fost împărtășiți, iar IPS Casian a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația Pildei Semănătorului și a Rugăciunii Mântuitorului, subliniind totodată rolul Bisericii ca centru de viață duhovnicească în comunitate.

În semn de recunoștință pentru eforturile depuse la ridicarea și înfrumusețarea bisericii, preotul paroh Ștefănel-Tomiță Brangă a primit rangul de iconom stavrofor, iar preotul coslujitor Florin-Marius Grecu a fost ridicat la rangul de sachelar. De asemenea, donatorii și binefăcătorii locașului de cult au primit diplome de ctitor din partea ierarhului.

Istoric al parohiei

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” a fost înființată la 19 ianuarie 1996, prin Decizia Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Terenul pentru construirea bisericii a fost oferit în anul 2000 de Primăria Municipiului Brăila, iar cu sprijinul Șantierului Naval a fost amenajată o capelă în care s-a slujit pentru prima dată în Duminica Floriilor din același an.

Piatra de temelie a noii biserici a fost așezată la 4 decembrie 2005, iar lucrările s-au desfășurat între anii 2005 și 2010.

Noul locaș a fost binecuvântat cu agheasmă la 26 martie 2010, iar între anii 2019 și 2025 a fost pictat de artiștii Dumitrescu-Gheorghe Constantin și Petronia-Ramona, cu sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Brăila și credincioșii parohiei, în frunte cu familia Bucă Dorin și Marcela.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos