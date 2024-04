Biserica online: Preoții și vloggingul

Datori să-l comunice pe Dumnezeu, preoții mileniului trei au înțeles că acest lucru poate și trebuie să fie făcut inclusiv prin noile tehnologii. Contextul recent al pandemiei a adus aproape instant în mediul digital o cantitate uriașă de conținut video religios însă câștigul cel mai important este conștientizarea că platformele de socializare sunt un mijloc misionar și pastoral extrem de util.

Mulți preoți fac astăzi vlogging, mai mult sau mai puțin adaptat la tendințe, dar cu un scop nobil – de a schimba în bine sufletele și mințile risipite online.

Ispita vedetismului, pericolul derâderii, criticile colegilor clerici sau chiar trolling-ul sunt aspecte reale cu care preoții tentați de vlogging se confruntă. Cu toate acestea, avem exemple multiple de reușită, de preoți care creează decent „virale” ortodoxe.

Preotul Vasile Ioana

Preotul Vasile Ioana este unul dintre cei mai cunoscuți preoți din România, apare la televiziuni, podcasturi și conferințe și slujește în același timp o comunitate cu mulți tineri, la parohia bucureșteană „Sfântul Nicolae” – Dintr-o zi.

Iubit pentru stilul său deschis și vesel, părintele Vasile spunea la un post de radio că „Preoția nu înseamnă doar să faci vecernii și utrenii, preoția înseamnă să iubești oamenii și să le vorbești tot timpul despre Dumnezeu”.

Mărturisirea înseamnă să-l faci pe Dumnezeu să strălucească prin tine în societate, explica preotul la un podcast: „Oamenii adevărați, frumoși sunt ca vitraliile”.

Clericul adună pe contul său de YouTube diverse intervenții video pe care le are, dar și conținut special creat, predici, sau chiar imagini din pelerinajele pe care le face. Contul său de YouTube are este 82.000 de abonați.

Preotul Nicolae Dima

Preotul Nicolae Dima, fost director Trinitas TV și coleg de parohie cu Părintele Ioana, este mult mai discret ca apariții publice dar, pe canalul său de YouTube aduce conținut dedicat, în acord cu tendințele, pe teme actuale sau de interes pentru creștini. Are peste 60.000 de abonați.

Părintele Dima abordează aspecte pragmatice ale trăirii creștine, precum „Este posibilă rugăciunea neîncetată?” sau „Cum putem să aducem pe un necredincios la credință”.

Clericul are abordări atractive, ca titrarea „Ce i-a spus Denzel Washington lui Will Smith?” pentru un clip despre căderile omului.

Monahii de la „O Chilie Athonită”

Monahii Pimen Vlad și Teologos Cadar de la Chilia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” a Schitului athonit Lacu au peste 117 mii de abonați pe canalul intitulat O Chilie Athonită. Ei abordează atât subiecte duhovnicești, cât și pe teme sociale precum polemicile privind Sinodul din Creta sau Catedrala Mântuirii Neamului, discuții despre muzică, internet, consumul de droguri ș.a.

Părintele Pimen Vlad, starețul chiliei athonite, este din 1993 în Sfântul Munte. Originar din Bucovina, cu metanie la Mănăstirea Sihăstria, părintele este iubit pentru stilul său direct, simplu și uneori amuzant în abordarea problemelor spirituale: „Din păcate, noi nu mai trăim pentru noi. Şi greşeala asta porneşte de la părinţi. Pentru că tata sau mama stă toată ziua pe telefon şi ei îi spun la copil să nu stea, dar el îi vede pe ei că fac lucrul acesta. E ca şi cum tu eşti cu trabucul în mână şi îi spui copilului să nu fumeze”, a spus părintele Pimen într-un podcast recent.

Părintele Teologos este fost IT-ist și a mărturisit că nu și-a dorit să facă misiune online:

„Am văzut că în timp oamenii nu mai citesc. E o mare dramă, eu n-aș dori să fac activitatea de misiune pe online și pe vizual, aș dori să scriu. Din multe motive, scrisul este mult mai concentrat, poate să genereze un mod de gândire mult mai adânc pentru că cititul este un proces mult mai lent și, deci, omul se poate concentra mult mai bine, însă din păcate, astăzi asta e, oamenii nu mai citesc. E o mare dramă. Și, din cauza asta, noi ne smerim, ne adaptăm vremurilor, și facem această activitate de misiune prin online, prin vizual, prin multimedia”, a declarat monahul pentru Euronews.

Ieromonahul Serafim Aldea – Mull Monastery

Părintele român Serafim Aldea publică pe canalul de YouTube Mull Monastery conținut ortodox pentru vorbitorii de limbă engleză. La fel ca preotul Nicolae Dima, ieromonahul Serafim vine cu abordări atractive ale celor mai profunde teme, precum If you had one day with God (Dacă ai avea o zi cu Dumnezeu) sau Why sin gets worse after we find Christ (De ce păcatul se înrăutățește după ce Îl găsim pe Hristos).

Prin acest canal, părintele comunică efectiv cu restul lumii, din acel așezământ monahal foarte izolat:

„Noi, la Mânăstire, avem foarte puțin contact real cu lumea din afara insulei. Numai vara, din mai până în august, avem patru luni de ospitalitate, când primim câteva sute de pelerini. Majoritatea covârșitoare sunt ortodocși convertiți din Statele Unite, Canada sau Australia. Dincolo de aceste patru luni, suntem aproape izolați pe insulă din cauza vremii. Din septembrie până prin aprilie, nu putem plănui nimic, pentru că este sezonul ploilor și al furtunilor, când vapoarele pot fi oricând anulate”, declara Ierom. Serafim pentru Lumea Credinței.

Ierom. Serafim Aldea este ctitorul Mănăstirii românești de pe Insula Mull închinată Tuturor Sfinților Celți și lucrează la Departamentul de Teologie al Universitatii Oxford. Are, pe canalul de YouTube Mull Monastery peste 56 de mii de abonați.

Preotul Christian Siskos și Noetic Spring

Tot din zona internațională, merită amintit Preotul Christian Siskos din SUA. Părintele Siskos a creat brandul Noetic Spring prin care vrea să aducă „o abordare simplă și pragmatică asupra trăirii creștin-ortodoxe”.

Pr. Christian Siskos este axat mai mult pe conținutul de tip short videos (clipuri scurte) sau reels. Este urmărit, pe contul său de Instagram, de peste 40 de mii de abonați.

Pe acest canal, preotul prezintă cărți de spiritualitate, abordează problematici teologice, catehetice, dar și sociale sau chiar psihologice. Într-un reel, părintele explică ce înseamnă toaca, în altul detaliază conceptul Sola Scriptura. De asemenea, face recomandări pentru viața de familie, precum postarea intitulată 7 ways to ruin your marriage (7 căi pentru a-ți ruina mariajul).

În ultima perioadă, creatorii de podcasturi preferă tot mai frecvent să aducă în fața publicului slujitori ai Bisericii. Un exemplu este podcastul Fain și Simplu al omului de radio Mihai Morar sau canalul lui Damian Draghici unde au apărut Părinții Vasile Ioana, Constantin Necula, Dan Damaschin, Pimen Vlad, Teologos Cadar ș.a.

Ca și în offline, misiunea de succes a preotului în online presupune echilibru. De Ziua Social Media, Patriarhul României a îndemnat adesea „să folosim cu discernământ și responsabilitate rețelele socializare în duhul solidarității, respectului și iubirii de semeni, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât el însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia (Filipeni 2, 3-4)”.

Foto reprezentativă: colaj Basilica.ro