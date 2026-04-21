Biblioteca Academiei Române organizează o expoziție permanentă, pentru a onora istoria instituției

Biblioteca Academiei Române va inaugura miercuri, o expoziție permanentă la sediul său din Calea Victoriei nr. 125, cu scopul de a onora istoria instituției.

Potrivit Academiei Române, evenimentul va fi deschis la ora 11:00, în prezența prim-ministrului României, Ilie Bolojan, care va susține un discurs inaugural.

Despre semnificația proiectului vor vorbi, de asemenea, reprezentanți ai conducerii Academiei Române și ai Bibliotecii, printre care acad. Ioan-Aurel Pop, fost președinte al instituției, acad. Marius Andruh, președintele în funcție, precum și directorul general al Bibliotecii, prof. ing. Nicolae Noica.

Expoziția este organizată cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la fondarea Academiei Române și își propune să evidențieze principalele momente din evoluția Bibliotecii, parte integrantă a acestui for cultural.

De la Bizanț la Eminescu

Publicul va putea descoperi dezvoltarea patrimoniului instituției, de la prima donație de carte din 1866 până la actualul fond ce depășește 10 milioane de unități.

Selecția expozițională reunește piese reprezentative din colecțiile Bibliotecii, incluzând carte veche și rară, manuscrise — de la documente bizantine la caietele lui Mihai Eminescu —, publicații periodice românești, afișe de teatru din secolul al 19-lea, hărți istorice, fotografii de epocă, precum și lucrări de artă și partituri semnate de compozitori de renume.

Un segment distinct al expoziției este dedicat vieții interne a instituției, cu accent pe departamente dispărute de-a lungul timpului, precum tipografia și serviciul fotografic.

Șansa întâlnirii cu trecutul

Vizitatorii vor putea vedea aparatură de epocă, inclusiv prese tipografice interbelice, aparate fotografice vechi, gramofoane sau echipamente utilizate în anii ’50 și ’60 pentru multiplicarea documentelor.

De asemenea, expoziția include fotografii de grup ale angajaților din diferite perioade, precum și imagini din sediul actual al Bibliotecii, construit în 1937 după planurile arhitectului Duiliu Marcu.

Expoziția permanentă este deschisă tuturor categoriilor de public și poate fi vizitată de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Accesul este gratuit.

Foto credit: Academia Română / Facebook

