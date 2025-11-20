Belgia: Parohia „Sfinții Apostoli” din Uccle a sărbătorit zece ani de la prima liturghie

Parohia românească „Sfinții Apostoli” din Uccle, parte a orașului Bruxelles, Belgia, a sărbătorit duminică zece ani de la înființare.

Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, care a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Belgia și România.

De asemenea, la celebrare a fost prezentă și Ambasadoarea României în Belgia, Excelența Sa, Andreea Păstârnac, precum și Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de Secretar de Stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României.

În cuvântul de învățătură, IPS Iosif a subliniat importanța iubirii și a legăturii sufletești între oamenii din biserica mică de acasă, care este familia, dar și în familia lărgită, cea a bisericii și a comunității, încurajând credincioșii să urmeze cuvintele Mântuitorului: „Mergi și fă și tu asemenea”.

Scurt istoric

Parohia a fost fondată în 2015, prin decizia Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, iar de-atunci s-întreprins ample lucrări la lăcașul de cult al comunității.

Astfel, prin grija preotului paroh Dorian Molete și cu ajutorul primit de la enoriași și de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, biserica parohiei a fost renovată și modernizată.

S-au instalat un iconostas și mai multe icoane, adăugându-se apoi o nouă pardoseală din marmură, încălzire și electricitate complet renovate, săli multifuncționale amenajate pentru cursurile școlii parohiale.

Curtea interioară a fost refăcută, iar tavanul bisericii a fost modificat și pregătit pentru a putea primi viitoarea pictură.

Biserica parohiei a fost construită în 1942 de către cultul romano-catolic. Prima Sfântă Liturghie ortodoxă a fost oficiată în 21 noiembrie 2015, iar patru ani mai târziu, vicariatul de Bruxelles al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Maligne-Bruxelles a decis să ofere lăcașul comunității ortodoxe române, pe o perioadă de 77 de ani.

Foto credit: Parohia „Sfinții Apostoli” Uccle / Adrian Chiriță