Ce pelerinaje propune Agenția Basilica Travel în 2026

Începutul de an poate fi un bun prilej de a le oferi celor dragi în dar călătorii de suflet. Birourile Agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române se vor redeschide după sărbători în 12 ianuarie.

„În anul 2026 toate programele de pelerinaj sunt finalizate, ele sunt puse pe site-ul agenției Basilica Travel. Pelerinii le pot găsi atât pe site-ul nostru, cât și în broșurile tipărite de la sediile noastre. De asemenea, pelerinajele sunt promovate pe Facebook și prin celelalte mijloace media”, a anunțat Părintele Mihai Profiroiu, ghid al Agenției Basilica Travel, într-un interviu acordat Trinitas TV.

Cel mai căutat pelerinaj

Basilica Travel propune în continuare programe diverse, călătorii în locuri încărcate de istorie și întâlniri cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți.

„Cel mai cunoscut și cel mai căutat este, fără îndoială, pelerinajul în Țara Sfântă”, a explicat părintele ghid.

„Am organizat câteva grupuri pentru Bobotează. Pelerinajul în Țara Sfântă cu ocazia Învierii Domnului este iarăși un pelerinaj foarte căutat și iubit de pelerini, și pelerinajele clasice în Țara Sfântă de șase sau șapte zile, dar și cu Iordania, cu Peninsula Sinai sau frumosul pelerinaj în Egipt.”

Grecia și Cappadocia

Propunerile Basilica Travel includ și în 2026 destinații ca Istanbul și Cappadocia, dar și circuitele tradiționale din Grecia.

„Pelerinajele în Grecia ocupă un loc aparte: pelerinajul destinat doar domnilor, în Sfântul Munte Athos, având din perioada de primăvară plecări săptămânale – vor fi câte două plecări în fiecare săptămână, începând cu luna martie –, și frumosul pelerinaj în Grecia, prilejuit de închinarea la moaștele sfinților”, a spus Părintele Mihai Profiroiu.

„Sunt două pelerinaje cunoscute în Grecia, pelerinajul mai scurt, de șase zile, în care se ajunge la Moaștele Sfântului Nectarie, Sfântului Efrem și Sfântului Ioan Rusu, și la Mănăstirile Meteore, și pelerinajul mai lung, de zece zile, pelerinajul în Grecia și insule.”

Ca o ofertă specială pentru pelerini, în 2026 va există și un pelerinaj la Constantinopol (Istanbulul creștin), de Sărbătoarea Bunei Vestiri.

„În data de 25 martie, pelerinii sunt invitați să participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Românească din Constantinopol, din Istanbulul de astăzi, și să se închine la Biserica Vlaherne, la Patriarhia Ecumenică și la Izvorul Tămăduirii”, a detaliat părintele ghid.

Programele Basilica Travel, surprind cele mai importante obiective religioase ale unei țări, dar nu neglijează obiectivele culturale și istorice definitorii pentru locurile vizitate.

„Avem și pelerinaje care se apropie foarte mult de circuite culturale: pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia. Și, pe lângă vizitarea acestor orașe și țări cu o istorie foarte, foarte bogată și frumoasă, pelerinii se închină în principalele mănăstiri și la moaștele sfinților din aceste zone”, a mai precizat ghidul.

Site-ul oficial al Agenției de pelerinaje Basilica Travel este pelerinaj.ro, iar pagina de Facebook este Pelerinaje Basilica Travel.

Foto credit: Doxologia.ro / Magda Buftea (Biserica Sf. Ioan Evanghelistul de la plaja Kaneo din Ohrid, Macedonia)