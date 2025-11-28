August: Luna în care sunt sărbătoriți cei mai mulți sfinți români  

August a devenit, după canonizările recente, luna cu cele mai multe sărbători ale sfinților români.

Încă din anul 1950 până în prezent, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogățit cu aproape 200 de noi sfinți, mulți dintre aceștia fiind de neam român.

„Sfinţii români se împart în două categorii mari: cei din secolele 3-6, numiţi protoromâni, şi cei din secolele 9-20”, explica Părintele Patriarh Daniel într-o predică din Duminica Sfinților Români.

Dacă primele canonizări au avut loc în anul 1950, la scurt timp după Revoluția din decembrie 1989, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat 18 alți sfinți români, printre care Domnitorul Ștefan cel Mare al Moldovei, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfânta Teodora de la Sihla și Cuviosul Antonie de la Iezerul Vâlcii.

De atunci au urmat, noi și noi recunoașteri ale sfințeniei celor care și-au dedicat viața împlinirii poruncilor creștine și iubirii de aproapele.

Cele mai recente canonizări au avut loc în contextul Centenarului Patriarhiei Române, când Sfântul Sinod a trecut în rândul sfinților 16 duhovnici și mărturisitori din secolul 20 și 16 femei cu viață sfântă.

Între aceștia se numără și primii sfinți care au trăit în secolul 21: Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și Sfânta Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea.

August: luna sfinților români

Luna august numără nu mai puțin de 26 de sfinți români, fiind urmată de luna septembrie, în timpul căreia sunt pomeniți 23 de sfinți de neam român. În rest, cu excepția lunilor ianuarie și februarie, toate celelalte luni de peste an au cel puțin 10 sărbători ale sfinților români.

Sărbătorile sfinților români din luna august debutează cu cinstirea Sf. Cuv. Mărturisitor Iraclie din Basarabia și continuă cu Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Sfânta Teodora de la Sihla și Sf. Pafnutie-Pârvu Zugravul.

În centrul lunii se află familia de sfinți a domnitorului Constantin Brâncoveanu, întregită de canonizarea recentă a Sfintei Maria Brâncoveanu.

Pentru familiile de azi, Brâncovenii pot fi considerați un model de familie creștină autentică, alături de Familia Palama sau familia Sfântului Vasile cel Mare, care sunt o inspirație de credință, virtute și unitate, mai ales în perspectiva Anului omagial 2026 al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Pelerinaje la sfinții români

Sărbătorile sfinților români, în special cei cărora le-au fost descoperite cinstitele moaște, sunt prilejuri de pelerinaj pentru credincioși.

Mănăstirile sau bisericile unde sunt păstrate moaștele lor devin locuri de pelerinaj pentru mii de oameni.

Este cunoscut faptul că oamenii au manifestat o evlavie aparte față de Sfântul Arsenie de la Prislop încă înainte de a fi canonizat, sute de pelerini mergând zilnic să se închine la mormântul său de la Mănăstirea Prislop.

De asemenea, chilia Sfântului Daniil Sihastrul de lângă Putna, Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București, Mănăstirile Sihla, Sihăstria, Râmeț și alte așezăminte monastice devin locuri de pelerinaj pentru mii de credincioși în perioada sărbătorii sfântului cu care sunt asociate.

Sfinții români din luna august 2026

Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia – 3 august

Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – 5 august

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla – 7 august

Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul – 7 august

Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia – 8 august

Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești – 11 august

Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin voievod cu cei patru fii – Constantin, Ștefan, Radu și Matei; Sfântul Mucenic Ianache Sfetnicul; Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu – 16 august

Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec – 16 august

Sfântul Gheorghe Pelerinul – 17 august

Sfintele Cuvioase Nazaria, Olipiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec – 17 august

Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust – 21 august

Sfântul Mucenic Lup – 23 august

Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei – 30 august

Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului – 30 august

Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul – 31 august

Foto credit: Basilica.ro