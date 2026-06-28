Arhimandritul Ciprian Grădinaru a împlinit 55 de ani: Încearcă mereu să îi ridice pe cei căzuți

Arhimandritul Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, a împlinit duminică vârsta de 55 de ani. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a evidențiat lucrarea duhovnicească a preotului care „încearcă mereu să îi ridice pe cei căzuți”.

Momentul aniversar a avut loc la Paraclisul Catedralei Naționale, după oficierea Sfintei Liturghii de către Episcopul vicar patriarhal.

Darul de a fi duhovnic

Preasfinția Sa a subliniat că părintele arhimandrit a primit de la Dumnezeu „darul de a fi duhovnic, de a fi doctor de suflete, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor”.

„Părintele Ciprian, ca duhovnic, nu este doar un dezlegător de păcate, ci el este și un bun sfătuitor, care încearcă să recupereze pe cei pierduți și rătăciți, să-i ajute să își înnoiască viața prin rugăciune și prin fapte bune”.

Ierarhul a arătat că această slujire este una asumată cu multă dăruire, după modelul marilor duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria.

„Lucrarea de duhovnicie a Părintelui Ciprian reprezintă o slujire pe care și-a asumat-o cu multă abnegație, cu multă dăruire, spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor, după modelul marilor duhovnici de odinioară ai Mănăstirii Sihăstria: Părintele Ilie Cleopa sau Părintele Paisie Olaru”.

Grija permanentă pentru fiii duhovnicești

Preasfințitul Părinte Paisie a afirmat că prin darul duhovniciei „părintele Ciprian împlinește și alte vrednicii: aceea de filantrop, de ctitor, de organizator și altele”.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a evidențiat grija permanentă pe care părintele o poartă fiilor săi duhovnicești.

„Părintele Ciprian nu este doar un duhovnic care are un număr mare sau o listă lungă cu fii și fiice duhovnicești, pe care-i așteaptă să vină la spovedanie. Ci, pentru toți fiii și fiicele duhovnicești, care într-adevăr nu sunt puțini, părintele se roagă zilnic”.

Mulțumire pentru darul vieții

La final, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a îndemnat la mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru viața și slujirea Arhimandritului Ciprian Grădinaru.

„Astăzi, la ceas aniversar, împreună cu Părintele Ciprian, se cuvine să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții și pentru celelalte daruri din viața sa, între care, la loc de cinste strălucește darul de a fi părinte duhovnicesc!”.

Arhimandritul Ciprian Grădinaru s-a născut în 28 iunie 1971, în localitatea Hlipiceni, județul Botoșani. A fost tuns în monahism la vârsta de 21 de ani, la Mănăstirea Sihăstria, iar din anul 2011 slujește la Paraclisul Catedralei Naționale, unde coordonează numeroase activități duhovnicești și social-filantropice.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale