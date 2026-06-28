Apropierea de Dumnezeu nu este garantată de apartenență, ci de credință vie, a subliniat PS Paisie Sinaitul

„Apropierea de Dumnezeu nu este garantată de apartenență, ci de credință vie”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat că sutașul roman este unul dintre personajele surprinzătoare ale Evangheliei, un om care, deși era păgân și făcea parte din armata de ocupație, s-a remarcat prin compasiunea și credința sa.

„În jurul lui Hristos vedem adesea oameni neașteptați: păcătoși, vameși, străini, femei cananeence, soldați romani. Nu pentru că Dumnezeu ar respinge pe cei din interior, ci pentru că inima curată și deschisă se găsește uneori acolo unde nu ne așteptăm”.

Referindu-se la cuvintele Mântuitorului despre cei care vor veni „de la răsărit și de la apus”, Episcopul vicar patriarhal a evidențiat caracterul universal al chemării la mântuire: „Împărăția Cerurilor nu este închisă într-un singur neam, ci deschisă tuturor celor care cred”.

Credința și smerenia merg împreună

Ierarhul a arătat că mărturisirea sutașului descoperă atât credința sa în puterea lui Hristos, cât și profunda sa smerenie.

„Credința nu este emoție, ci recunoașterea unei realități: Hristos nu trebuie să vină fizic pentru a vindeca pe cel bolnav. Prezența și eficiența puterii Lui nu este limitată de spațiu”.

Preasfinția Sa a subliniat că sutașul a înțeles că apropierea de Dumnezeu este un dar, nu un drept dobândit: „Smerenia lui nu este auto-devalorizare, ci luciditate spirituală: știe cine este Hristos și știe cine este el în fața Lui”.

Slujirea aproapelui

Episcopul vicar patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sutașului și să înțeleagă că adevărata autoritate se exprimă prin slujire: „Nu poate fi pace şi înțelegere în lume, decât dacă oamenii se slujesc şi se iubesc unii pe alţii, ca frații”.

„Acela este mai mare, care slujește cel mai mult; cel care se pune în slujba celorlalți: cu cuvântul, cu învățătura, cu fapta, cu orice lucru bun”.

„Să ne străduim să trăim o viață care să fie plăcută lui Dumnezeu și care să aducă bucurie oamenilor din jurul nostru!”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul la final.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale