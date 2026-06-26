Arhim. Alexandru Ghenț a fost înmormântat la Mănăstirea Feleacu: S-a dăruit totalmente Bisericii

„S-a dăruit totalmente Bisericii”, a spus joi Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, despre părintele arhimandrit Alexandru Ghenț, starețul Mănăstirii Feleacu, trecut la Domnul la vârsta de 63 de ani.

Slujba de înmormântare a avut loc la așezământul monahal din județul Cluj unde a fost stareț timp de peste trei decenii arhim. Alexandru Ghenț.

Mitropolitul Andrei a subliniat că părintele stareț „s-a dăruit totalmente cinului monahal, care încearcă să se lupte împotriva iubirii de mărire, iubirii de avere și iubirii de plăcere cu ascultarea, cu fecioria și cu sărăcia”.

„A fost un om credincios, a iubit și slujbele, dar a fost și categoric. Și lucrul acesta l-a ajutat să realizeze ceea ce a realizat”.

A condus credincioșii pe calea mântuirii

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a îndemnat comunitatea să păstreze vie memoria arhimandritului: „Prin asta rămâne părintele Alexandru în mintea noastră, că a lăsat o biserică frumoasă în Feleac, că a făcut misiune și că a încercat pe credincioșii lui să îi conducă pe calea mântuirii înspre împărăția lui Dumnezeu”.

„Noi am venit să ne rugăm Tatălui Celui Ceresc pentru odihna sufletului lui, în același timp am venit ca să mângâiem comunitatea de aici cu cuvintele Domnului Iisus Hristos: Cel ce crede în Mine, chiar dacă ar muri, va trăi (In. 11, 25)”.

„Ne rămâne ca viața, cât o avem, să o petrecem după voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci plecarea, devreme sau târziu, nu ne mai surprinde”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Trupul neînsuflețit al părintelui arhimandrit a fost apoi purtat spre locul de veci, aflat în pridvorul noii biserici ctitorită de regretatul stareț al Mănăstirii Feleacu.

Un suflet arzător pentru Dumnezeu

Slujba de priveghi a fost oficiată miercuri de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a vorbit despre legătura veche pe care a avut-o cu părintele Alexandru Ghenț.

„L-am cunoscut ca pe un tânăr deosebit de credincios și înzestrat de Dumnezeu cu multe daruri. Era un suflet arzător pentru Dumnezeu și toate darurile pe care le-a pus Dumnezeu în sufletul lui s-au văzut că au rodit atunci când a ajuns preot.”

„Cred că poate lucrul cel mai prețios înaintea lui Dumnezeu sunteți tocmai dumneavoastră, Biserica cea vie, pe care a știut să vă îndrume, să vă călăuzească, așa încât să fiți o comunitate dreptcredincioasă, puternică și vibrantă”, a spus Preasfinția Sa.

A ajutat la renașterea duhovnicească a mănăstirii

Părintele arhimandrit Alexandru Ghenț s-a născut în data de 9 decembrie 1962, în localitatea Drăgești, județul Bihor. În anul 1992 a intrat în monahism și a fost hirotonit preot, fiind numit paroh al comunității din Feleacu și stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din aceeași localitate.

Timp de peste trei decenii a coordonat renașterea duhovnicească a așezământului monahal, fiind ridicat la rangul de arhimandrit în anul 2014. A trecut la Domnul în data de 23 iunie 2026.

Mănăstirea Feleacu, atestată documentar încă din secolul al 16-lea, a fost desființată în perioada dominației habsburgice și reînființată în anul 1991. Sub păstorirea părintelui Alexandru Ghenț a fost cosntruită și sfințită o nouă biserică în anul 2014 și au fost ridicate clădiri ale mănăstirii și restaurate monumentele istorice.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Dumitru Cucura