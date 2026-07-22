Arhiepiscopul Varsanufie despre Sfântul Ilie: El amintește că adevărata înnoire a lumii începe cu cea a inimii

Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului a subliniat luni, despre Sfântul Ilie, că „el amintește că adevărata înnoire a lumii începe prin înnoirea inimii și că orice lucrare își află puterea în comuniunea cu Dumnezeu”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pahomie din județul Vâlcea, care și-a sărbătorit hramul.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a evidențiat actualitatea modelului oferit de Sfântul Prooroc Ilie, pe care l-a prezentat drept mărturisitor al credinței, în a cărui persoană „chemarea profetică a devenit expresia comuniunii cu Dumnezeu”.

Iubirea față de Dumnezeu

Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că lucrarea Sfântului Ilie nu a fost determinată de spiritul confruntării, ci de iubirea pentru Dumnezeu și pentru oameni.

„Rugăciunea proorocului de pe Muntele Carmel nu trebuie privită doar ca o demonstrație a puterii divine, ci ca o pedagogie a credinței, prin care Dumnezeu descoperă că adevărata închinare nu poate fi despărțită de fidelitatea față de adevăr”.

„Râvna proorocului Ilie a fost rodul iubirii sale pentru Dumnezeu. Ea s-a născut din durerea provocată de îndepărtarea omului de Izvorul vieții”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că fermitatea prorocului trebuie înțeleasă în cheia dragostei, care urmărește îndreptarea omului: „Asprimea cuvintelor sale trebuie înțeleasă în lumina iubirii pedagogice, care urmărește vindecarea sufletului și nu condamnarea lui”.

„Adevărata fermitate duhovnicească nu exclude mila, ci o presupune, deoarece iubirea autentică nu poate rămâne indiferentă în fața rătăcirii”.

Întâlnirea tainică în liniștea inimii

Referindu-se la experiența Sfântului Prooroc Ilie pe Muntele Horeb, arhiepiscopul a evidențiat că Dumnezeu Se descoperă mai ales prin lucrarea tainică a harului.

„Această experiență arată că puterea dumnezeiască nu se manifestă exclusiv prin semne extraordinare, ci mai ales prin prezența tainică, discretă și transformatoare a harului”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Pustia a devenit spațiul în care voința sa a fost icoană a voinței dumnezeiești, iar tăcerea a devenit locul în care cuvântul lui Dumnezeu a putut fi primit fără zgomotul patimilor”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că întreaga viață a Sfântului Prooroc Ilie reprezintă un drum al creșterii duhovnicești și al deschiderii continue către Dumnezeu: „Existența omului nu este închisă în limitele lumii create, ci este orientată, încă de la început, spre comuniunea fără sfârșit cu Dumnezeu”.

„Pustia, lupta împotriva idolatriei, întâlnirea cu Dumnezeu pe Horeb și întreaga sa misiune profetică reprezintă etape ale unei creșteri spirituale prin care întreaga sa ființă se deschide lucrării harului”, a încheiat Arhiepiscopul Râmnicului.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului