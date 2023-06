Arhiepiscopul ortodox al Marii Britanii este noul președinte al Conferinței Bisericilor Europene

Înaltpreasfinţitul Părinte Nichita, Arhiepiscopul ortodox grec de Thyateira și Marea Britanie, a fost ales luni președinte al Conferinței Bisericilor Europene (CEC – Conference of European Churches).

Arhiepiscopul Nichita este coordonatorul Grupului de lucru al Patriarhiei Ecumenice pentru combaterea traficului de persoane și a sclaviei moderne și deține, totodată, diferite funcții în dialogul interconfesional și interreligios.

IPS Nichita spune că a crezut dintotdeauna că a fi creștin înseamnă a intra în dialog cu alți oameni și cu alte comunități creștine: „Da, bineînțeles că avem diferențele noastre, dar avem atât de multe în comun: Iisus Hristos”.

„A fi președintele unei organizații înseamnă să te ocupi de date și cifre, dar președintele CEC trebuie să lucreze totodată și cu sufletele oamenilor – și asta îmi oferă ocazia de a cunoaște CEC într-un mod diferit”, a declarat ierarhul.

H.E. Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain of the Ecumenical Patriarchate has been elected president of CEC; and Rt Rev. Dr Dagmar Winter and Rev. Frank Kopania as vice presidents this afternoon:https://t.co/1DLW7Mc3gk#cecassembly #Tallinn

