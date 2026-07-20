Liber nu poți să fii decât în fața lui Hristos, explică Arhiepiscopul Ioachim

„Liber nu poți să fii decât în fața lui Hristos”, a explicat Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, duminică, la Metocul „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Stănița, județul Neamț.

Înaltpreasfinția Sa a participat la slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în cinstea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al comunei.

Pornind de la exemplul sfântului proroc, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a arătat că viața creștinului presupune alegerea unei direcții clare către Dumnezeu.

„Căci este important să știi direcția în care te miști în viață. Și direcția, dacă e către azimutul bun și azimutul nu este decât cerul, atunci direcția este bună”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„De aceea vă spun, ca și Sfântul Ilie: nu toate cărările duc către cer. Este bine să rogi pe Dumnezeu ca tu să descoperi cărarea cea bună către Împărăția lui Dumnezeu”.

Sărbătoarea ocrotitorului comunei Stănița

La finalul slujbei, protosinghelul Gabriel Roșu, starețul Metocului „Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, a subliniat că sărbătoarea locală, cunoscută drept „Zilele comunei Stănița”, reunește anual fiii satului din țară și din străinătate în jurul rugăciunii și al tradițiilor locale, sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie.

Părintele Gabriel Roșu a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură, arătând că această întâlnire îmbină rugăciunea cu valorificarea patrimoniului cultural și comemorarea eroilor neamului.

Cu acest prilej, un grup de tineri din Hârja, coordonat de părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a prezentat piesa de teatru religios „Familia sau Împărăția lui Dumnezeu în miniatură”, scrisă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și dedicată valorilor familiei creștine în societatea contemporană.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului