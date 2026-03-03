Arhiepiscopul Atanasie a slujit la Vecernia Pan-Ortodoxă de la Londra

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit sâmbătă seara la Vecernia Pan-Ortodoxă, dedicată Duminicii Ortodoxiei.

Slujba a avut loc la Catedrala Sfânta Sofia din Londra, unde au participat ierarhii ortodocși din Regatul Unit și din Irlanda. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică) și a marcat mărturisirea comună a credinței ortodoxe și unitatea Bisericii în diaspora.

„Vecernia Pan-Ortodoxă de la Londra a fost un moment de întărire duhovnicească și de reafirmare a comuniunii frățești între Bisericile Ortodoxe din Marea Britanie și Irlanda, în duhul adevărului și al dragostei care stau la temelia vieții bisericești”, au transmis reprezentanții eparhiei românești din Regatul Unit.

Catedrala Sfânta Sofia aparține Arhiepiscopiei Thyateirei și Marii Britanii și a fost construită în anul 1879. Lăcașul de cult se află la adresa Moscow Rd, W2 4LQ, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Dorinel Preoțescu