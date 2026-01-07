Arhiepiscopul Atanasie a binecuvântat de Bobotează un afluent al râului Tamisa

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a binecuvântat, de sărbătoarea Botezului Domnului, un afluent al râului Tamisa, în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Londra.

Arhiepiscopul a săvârșit Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra.

Pântecele tainic al Iordanului

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sensul profund al Bobotezei, arătând că apele Iordanului rămân deschise fiecărui om care caută adevărul și viața cea adevărată: „Apele sfințitoare ale Iordanului (cristelnița botezului) așteaptă întoarcerea fiecăruia dintre cei însetați de adevăr, pentru a-i primi în taina Celui care ridică păcatul lumii”.

„După Hristos, tot cel ce intră în pântecele tainic al Iordanului, sfințit de firea Sa dumnezeiască, se va naște din nou, purtând pecetea dragostei care reface lumea – o metamorfoză care copleșește”, a adăugat arhiepiscopul.

Vorbind despre legătura vie dintre credincios și Hristos Cel Înviat, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a arătat că Botezul nu este doar un act ritual, ci o altoire reală pe Trupul Domnului: „Botezul ne face, prin urmare, mlădițe vii ale lui Hristos Cel Înviat. Seva, care țâșnește din coasta Domnului, trece în noi și ne hrănește cu viață dumnezeiască – care nu mai are gust de moarte, ci de Înviere”.

Biruință asupra păcatului

Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat că Taina Botezului este, în același timp, o biruință asupra păcatului și a morții.

„Taina Botezului se arată a fi o taină a biruinței asupra potrivnicului și a păcatului. De data aceasta, însă, altoiți fiind pe trupul tainic al lui Hristos, prindem viața din harul pogorât astăzi la Iordan”.

„Botezul nostru, al tuturor, devine botezul în moartea Domnului, Crucea Lui devine crucea noastră, Învierea Lui devine învierea noastră”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că botezul nu este doar începutul vieții creștine, ci și temelia vieții veșnice: „Botezul îi dăruiește omului nemurire și viață veșnică. Cu alte cuvinte, botezul reface firea omenească, o rezidește, îl face pe om ființă duhovnicească – o nouă a șasea zi a facerii, în care Adam ia viață, se naște din nou prin har”.

Predica Înaltpreasfinției Sale poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord