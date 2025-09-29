Arhid. Mihail Bucă a aniversat împlinirea a 50 de ani printr-un concert caritabil în beneficiul Centrului Sf. Nectarie

Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a împlinit recent 50 de ani, aniversare pe care a marcat-o, ca de obicei, printr-o faptă bună: un concert caritabil, împreună cu Grupul Psaltic Tronos, în beneficiul Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Haideți să fim împreună parte din această bucurie aniversară, transformând muzica în faptă bună și dăruirea în grijă pentru cei aflați în suferință la Centrul de Îngrijiri Paliative Sf. Nectarie”, a transmis Arhid. Mihail Bucă înainte de concert.

Drd. Adriana Căruntu, directoarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a mulțumit pe scena evenimentului în numele întregii echipe a instituției medicale.

„Fiecare donație, fiecare rugăciune, fiecare gând bun se transformă într-o rază de lumină pentru pacienții noștri și pentru familiile lor”, a spus Adriana Căruntu (foto sus, stânga).

„Inspirându-ne din exemplul Părintelui Arhidiacon Mihail, vă îndemn cu drag ca, atunci când veți sărbători ziua dumneavoastră de naștere, să luați în considerare organizarea unui eveniment caritabil pentru instituția noastră.”

„Astfel putem crește împreună binele, putem întări comunitatea și putem dărui speranță acolo unde este cea mai mare nevoie”, a mai spus Adriana Căruntu, care i-a urat Arhid. Mihail Bucă ani mulți și binecuvântați, sănătate și puterea de a dărui în continuare muzica psaltică, „ce atinge cerul și inimile oamenilor”.

Evenimentul a avut loc sâmbătă la Sala Dalles din Capitală, în prezența unui public numeros.

Sursa foto: Arhid. Mihail Bucă (deschidere articol)