Arheologul Grigore Tocilescu, omagiat de BNR printr-o monedă aniversară la 175 de ani de la naștere

Banca Națională a României (BNR) a lansat la începutul săptămânii în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 175 de ani de la nașterea arheologului Grigore Tocilescu.

Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului de la Adamclisi, inscripția România în arc de cerc, anul de emisiune 2025, stema României și valoarea nominală 10 LEI.

Reversul monedei redă portretul, numele arheologului Grigore Tocilescu și anii între care a trăit acesta 1850 și 1909.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese, prețul de vânzare al monedei este de 660 de lei.

Grigore Tocilescu

Grigore Tocilescu s-a născut la Mizil, în 26 octombrie 1850. A urmat studiile gimnaziale la Ploiești şi i-a avut profesori pe Bazil Drăgo­șescu și Zaharia Antinescu, doi mari dascăli ai orașului, care au rămas în memoria colectivă prin scrierile lui Ion Luca Caragiale, fostul lor elev.

Tocilescu a ales să plece la Praga pentru a studia limbile slave, iar de aici a plecat la Viena unde s-a specializat în epigrafie și arheologie, aceasta din urmă reprezentând calea care l-a afirmat în secolul său drept unul dintre cei mai importanți savanți ai țării, un cercetător care a fost pe bună dreptate recunoscut și prețuit la nivel european.

În anul 1882, Grigore Tocilescu era deja director al Muzeului Național de Antichități și, din dorința de a contribui cât mai mult la cunoașterea trecutului țării, a avut privilegiul de a fi primul cercetător al antichității daco-romane din Dobrogea, regiune intrată în componența României după Tratatul de la Berlin.

Tropaeum Traiani

El a deschis la Adamclisi, județul Constanța, primul șantier arheologic românesc, unde a descoperit monumentul pe care astăzi îl cunoaștem cu denumirea de Tropaeum Traiani.

Activitatea lui Grigore Tocilescu nu s-a rezumat însă doar la cercetarea antichității daco-romane, el a fost și un neobosit apărător al bisericilor care aveau valoare de monument istoric, manifestându-se prin aceasta și ca un fiu al Bisericii Ortodoxe Române.

Între 1898 și 1902, Grigore Tocilescu a coordonat Marele Dicționar Geografic al României, o valoroasă operă, deoarece și astăzi este un prețios izvor istoric privind localitățile și bisericile din România.

Sursă foto: BNR