Ziua Internațională a Femeii: Societatea și Biserica omagiază femeile

Duminică, 8 martie 2026, marcăm Ziua Internațională a Femeii, desemnată ca atare de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în 1977.

Ziua are rădăcina în lupta pentru emancipare a muncitoarelor din SUA, Europa și Rusia, fiind apropiată de mișcarea socialistă. Dar în România, chiar dacă ziua a fost intens promovată în perioada comunistă, a fost adoptată larg de societate ca un lucru bun, deoarece recunoaște importanța femeilor și mamelor în comunitate.

În anul 1975, cu ocazia Anului Internațional al Femeii, ONU a declarat perioada 1976-1985 Deceniul ONU pentru condiția femeii, cu scopul de a promova egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații și incluziunea femeilor la toate nivelurile societății.

Pentru anul acesta, ONU a stabilit că tema Zilei Internaționale a Femeii este „Drepturi. Justiție. Acțiune. Pentru TOATE femeile și fetele”, atrăgând atenția că, la nivel mondial, femeile se bucură doar în proporție de 64% de aceleași drepturi ca bărbații.

Femeile în Biserică

Biserica celebrează femeia creștină în Duminica Mironosițelor, a doua după Paști, când Patriarhul României transmite un mesaj de omagiu pentru contribuția femeilor în Biserică și societate.

Anul 2026 a fost declarat de Patriarhia Română drept Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Recent, la Catedrala Patriarhală, a avut loc proclamarea publică a canonizării unui număr de 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).

Anul acesta este primul în care, pe tot parcursul lunii martie, este marcată și Luna Femeilor în România, după aprobarea inițiativei în Parlament și promulgarea ei de către Președintele Nicușor Dan.

Daruri pentru femeile din Capitală

Duminică, de ziua lor, femeile din Capitală au intrare gratuită la mai multe muzee și evenimente culturale. Ele pot vizita gratuit expoziția „RomânIA. Reprezentarea identitară a portului popular în artă” de la Muzeul Național de Artă al României, expoziția permanentă de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, precum și Muzeul Hărților și Cărții Vechi.

Un festival dedicat primăverii și Zilei Femeii se desfășoară în alveola de pe Șoseaua Kiseleff, în apropiere de Muzeul Țăranului Român și Parcul Kiseleff.

De asemenea, Primăria Sectorului 2 a anunțat că femeile din sector beneficiază de analize medicale gratuite, inclusiv investigații complexe, precum CT și RMN, pe tot parcursul lunii martie.

Istoric

Lupta femeilor pentru drepturi a început cu muncitoarele din SUA și vestul Europei, care cereau condiții civilizate de muncă și drept la vot la finele secolului al 19-lea și începutul secolului 20.

În Europa, se pare că, prima dată, Ziua Femeilor a fost marcată ca atare în data de 19 martie 1911: în Germania, Austria, Danemarca și în alte state europene, inclusiv România.

În 1913, femeile din Rusia au sărbătorit pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii în ultima duminică a lui februarie.

În 8 martie 1917, sute de femei au demonstrat pe străzile din Sankt Petersburg, Rusia, cerând pâine și pace, după ce două milioane de soldați ruși muriseră pe front.

În urma Revoluției Bolșevice din octombrie 1917, Alexandra Kollontai, prima femeie din lume care a ocupat funcția de ministru (Comisar al Poporului), l-a convins pe Lenin să oficializeze Ziua Internațională a Femeii în Uniunea Sovietică.

Surse: Agerpres; Wall-Street.ro; Rador

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