Campania de donare de sânge a Parohiei Roșiori I din Ialomița a reunit 37 de donatori

Parohia Roșiori I din județul Ialomița a organizat marți o campanie de donare de sânge la care au participat 37 de donatori.

Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la desfășurarea campaniei, evidențiind dimensiunea creștină a gestului de a dona sânge: „Aducem, mai întâi de toate, mulțumire lui Dumnezeu, Care a rânduit ca această lucrare a iubirii de aproapele să se desfășoare cu bine și să adune oameni cu suflet mare, gata să dăruiască din timpul și din viața lor pentru a oferi speranță și șansa la viață semenilor aflați în suferință”.

„Adresăm sincere mulțumiri tuturor donatorilor care au răspuns cu generozitate acestei chemări și au ales să transforme câteva clipe din timpul lor într-un dar neprețuit pentru cei aflați în nevoie. Fiecare donare înseamnă o șansă la viață, un gest de iubire și de responsabilitate creștină”, a mai transmis parohia.

Organizatorii au mulțumit, de asemenea, echipa Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița și autoritățile locale pentru sprijin: „Astfel de inițiative ne arată că, atunci când Biserica, instituțiile și oamenii de bună credință lucrează împreună, se nasc fapte care aduc speranță, alinare și binecuvântare în viața semenilor noștri”.

Activitatea a avut loc în cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române. Este cea mai amplă din România și se desfășoară în toate județele și în diaspora.

Pe parcursul celor peste 12 ani de activitate a campaniei, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România.

Foto credit: Parohia Roșiori I