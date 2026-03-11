Evenimentele dedicate Zilei Olteniei la Târgu Jiu îl vor omagia pe sculptorul Constantin Brâncuși

Municipiul Târgu Jiu va găzdui marți un spectacol folcloric dedicat Zilei Olteniei. Evenimentul este intitulat „Cântec și joc în țara lui Brâncuși”.

Manifestarea marchează un moment special: 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, Constantin Brâncuși.

Ziua Olteniei este sărbătorită anual în data de 21 martie, însă anul acesta activitățile sunt organizate în avans, pentru a permite participarea reprezentanților din mai multe județe ale regiunii.

Spectacolul folcloric pregătit cu acest prilej va reuni ansambluri reprezentative din Oltenia. Totodată, evenimentul va include un târg de meșteri și o expoziție de artă populară, menite să evidențieze bogăția tradițiilor și a patrimoniului cultural al zonei.

Intrarea la spectacol se va face pe bază de invitație, disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Anul Constantin Brâncuși

Constantin Brâncuși s-a născut în data de 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj. După studiile de la Craiova și București, s-a stabilit la Paris, unde a realizat lucrări esențiale pentru sculptura modernă.

Marele artist român este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului al 20-lea și un pionier al artei moderne.

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, care a fost promulgată în data de 24 iulie 2025 de Președintele României.

Foto credit: Radio România

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