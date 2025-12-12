Ambasada României în Belgia va organiza o expoziție despre sărbătorile de iarnă

Ambasada României în Regatul Belgiei va organiza o expoziție de fotografie cu tradiții de iarnă, în data de 15 decembrie, anunță Fotogeografica într-un comunicat de presă.

Tema expoziției este „Farmecul sărbătorilor de iarnă româneşti în universul Fotogeografica”. Fotografiile redau autenticitatea și expresivitatea tradițiilor românești, precum și bogăția obiceiurilor care conturează identitatea culturală a românilor.

La momentul deschiderii expoziției vor participa membri români ai corpului diplomatic din Belgia, oficiali belgieni, membri ai comunității românești, cât și doritori, care vor să descopere frumusețea obiceiurilor de iarnă din România.

Fotogeografica este un proiect, care promovează valorile patrimoniului natural și cultural din România. Este realizat de Casa de Cultură a Studenților, București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Societatea de Geografie din România.

Prezenatarea expoziției va începe la ora 18:00, la sediul Secției Consulare a Ambasadei României la Bruxelles.

Foto credit: Fotogeografica / Ciprian Cenan