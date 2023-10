Agenția de știri Basilica, Trinitas TV și doi cunoscuți preoți, laureați la Gala Premiilor Radar de Media 2023

Agenția de știri Basilica, Trinitas TV și doi cunoscuți preoți se numără printre laureații Galei Premiilor Radar de Media 2023. Gala a desemnat și Omul Media al Anului, care este un cleric ortodox.

Agenția de știri Basilica și postul Trinitas TV ale Patriarhiei Române vor fi premiate la Categoria Jurnalism, Radio și TV.

Premiile vor fi înmânate consilierilor patriarhali Aurelian Iftimiu (directorul Agenției de știri Basilica) și Vasile Bănescu (realizatorul emisiunii „Credință și cultură” / Trinitas TV), respectiv lui Cosmin Iulian Cîrstea (realizatorul emisiunii „Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi” / Trinitas TV).

Omul Media al Anului 2023 a fost desemnat Părintele Profesor Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, o prezență tonică și constantă în peisajul media.

De asemenea, Părintele Constantin Necula și Părintele Vasile Ioana vor fi premiați la Categoria Știință, Sănătate și Cultură.

Premiile publicului

Gala include și 17 categorii de premii acordate prin votul publicului (rezultatele parțiale aici), precum și mai mulți laureați speciali, printre care se numără soprana Felicia Filip, omul de televiziune Dan Negru și medicii Constantin Dulcan și Vlad Ciurea.

„Anul acesta, gala începe să ia conturul unui eveniment de recunoaștere a meritelor celor mai reprezentative figuri culturale și jurnalistice ale anului și nu numai, așa cum mi-am dorit de la început”, a declarat fondatorul evenimentului, Claudiu Dumitrache.

Ceremonia de decernare a Premiilor Radar de Media 2023 va avea loc în data de 7 noiembrie 2023, de la ora 19:00, la Sala Luceafărul din București.

Festivitatea va fi prezentată de Simona Țăranu și Claudiu Dumitrache, transmisă live de Radio România 3Net – Florian Pittiș și difuzată pe postul de televiziune Cinemaraton.

Gala Premiilor Radar de Media este organizată de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache și produs de GMR Media by Raluca Mihaela Găină, sub egida Radar de Media by Dorin Huntai.

Din 2022, manifestarea, ajunsă anul acesta la a 12-a ediție, se desfășoară cu participarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a Societății Române de Radiodifuziune.

Sursa foto: Radardemedia.ro

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews