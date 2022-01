A fost lansat un proiect dedicat ajutorării comunităților defavorizate, în care Arhiepiscopia Clujului este partener

Proiectul „Incluziv pentru Dej-Dezvoltare locală prin măsuri activ->integrate de justiţie socială”, care are în vedere ajutorarea comunități marginalizate (rome și non-rome) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, a fost lansat marți printr-un eveniment online.

Proiectul este desfășurat de Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Lider de Parteneriat), având ca parteneri Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, și Liceul Tehnologic Special Dej.

La evenimentul de lansare, Mitropolitul Andrei al Clujului a transmis un mesaj de binecuvântare și felicitare.

Mitropolitul a afirmat că acest proiect, din punct de vedere duhovnicesc, poate fi încadrat la faptele milei creștine, deoarece „se apleacă asupra celor defavorizați” și împlinește cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei 25:34-36).

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.

Foto credit: Mitropolia Clujului

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica