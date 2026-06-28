153 de ani de la trecerea la Domnul a Sf. Andrei Șaguna: Ierarhul care a redat autonomia Bisericii în Transilvania

Se împlinesc duminică 153 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, cel care a reînființat Mitropolia Transilvaniei și a redat autonomia Bisericii Ortodoxe Române din această regiune istorică.

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna s-a născut în data de 20 decembrie 1808, la Mișcolț, în nordul Ungariei, într-o familie de negustori români. A urmat studiile gimnaziale în orașul natal, apoi a studiat filosofia și dreptul la Universitatea din Pesta, iar teologia ortodoxă la Vârșeț.

În iunie 1846 a fost numit vicar general al Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei, iar doi ani mai târziu a fost ales episcop și hirotonit arhiereu la Carloviț. Încă din primii ani ai slujirii sale a început demersurile pentru reînființarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, desființată în 1701, și pentru separarea Bisericii Ortodoxe Române de cea Sârbă.

Eforturile sale au fost încununate de succes în decembrie 1864, când a fost aprobată reînființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Transilvaniei, iar Andrei Șaguna a fost numit mitropolit.

Statutul Organic

După obținerea autonomiei, Mitropolitul Andrei Șaguna a inițiat organizarea administrativă a Bisericii.

În anul 1868 a convocat Congresul Național Bisericesc al românilor din Transilvania, care a aprobat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe din Transilvania, promulgat de împărat în anul următor.

Documentul avea la bază două principii fundamentale: autonomia Bisericii față de autoritatea politică și sinodalitatea, prin colaborarea dintre clerici și mireni în conducerea vieții bisericești. Statutul elaborat de Sfântul Andrei Șaguna a stat ulterior la baza legilor de organizare ale întregii Biserici Ortodoxe Române.

Promotor al educației și culturii

Mitropolitul Andrei Șaguna a acordat o atenție deosebită educației. A încurajat înființarea școlilor confesionale, astfel încât fiecare parohie să aibă propria școală, iar preoții de la sate să organizeze cursuri pentru alfabetizarea credincioșilor.

La sfârșitul păstoririi sale, în Mitropolia Transilvaniei funcționau 760 de școli poporale, mai bine de jumătate fiind înființate în timpul arhipăstoririi sale. De asemenea, a ridicat nivelul pregătirii viitorilor clerici și a sprijinit elaborarea de manuale și cărți pentru învățământul teologic.

O altă realizare de referință a fost întemeierea ziarului Telegraful Român, publicație care apare neîntrerupt din anul 1853 până în prezent. Totodată, Sfântul Andrei Șaguna a avut o contribuție importantă la înființarea Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), al cărei președinte a devenit în 1861.

Moștenirea Sfântului Andrei Șaguna

Mitropolitul Andrei Șaguna a trecut la Domnul în 28 iunie 1873 și a fost înmormântat lângă biserica mare din Rășinari. Din smerenie, a lăsat prin testament dorința de a fi înmormântat de un singur preot și fără predică.

Întreaga sa avere a rămas Arhiepiscopiei Sibiului pentru scopuri bisericești, școlare și filantropice, după cum notează Pr. Prof. Mircea Păcurariu în Manualul de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru viața sa sfântă și contribuția excepțională la organizarea Bisericii, educației și culturii românești, Mitropolitul Andrei Șaguna a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011, fiind cinstit anual în data de 30 noiembrie.

Sursă foto: Radio Renașterea