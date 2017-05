Proiect dedicat non-violenței, la Caraiman

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în colaborare cu Fundația World Vision România, organizează proiectul cu titlul Exploring the Transfiguration of Violence – Deepening a Gospel Inspiration for Social Transformation.

Evenimentul se va desfăşura la Centrul Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman, în perioada 3 – 6 mai 2017.

Acest proiect va cuprinde o conferință și ateliere de lucru pe tema non-violenței. Atelierele de lucru vor fi pregătite și facilitate de către Jarrod McKenna (conducător bisericesc care a primit premiul pentru pace în Australia) și pr. dr. Mihai Pavel, reprezentant World Vision, a spus Mihai Paraschiv, Inspector în cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

Proiectul, dezvoltat în Australia de către World Vision International, își propune să schimbe viziunea și practicile sociale prin intermediul moralei creștine.

Astfel, el este structurat în trei secţiuni:

1. noțiuni introductive despre conceptul non-violenței;

2. Structural Violence & Taking up our Cross – categoriile violenței; prevenirea, intervenția și depășirea violenței;

3. Strategic ‘Humble-Love’ in Action – strategii de aplicare a conceptului de non-violență.

Evenimentul are scopul de a pune bazele unei colaborări strategice cu organizațiile de tineret şi de a încuraja noua generație în implicarea schimbării societății într-un mod pașnic și creativ, schimbare bazată pe principiile scripturistice.

Conferință și ateliere de lucru pe tema non-violenței vor fi susținute în limba engleza.

Invitați la acest proiect vor fi: reprezentanţi ai asociaţiilor de tineret (ASCOR, LTCOR, ASTO, ATCOR, ATCO, SPV) şi ai Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie (APOR); inspectori eparhiali responsabili cu cateheza parohială, care s-au evidenţiat de-a lungul timpului prin activitatea desfăşurată.