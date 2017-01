Patriarhul României în prima zi a anului 2017: În faţa lui Dumnezeu nu contează cât am adunat în jurul nostru, ci cât de multe bogăţii spirituale am adunat în sufletul nostru

În prima zi a Anului Nou civil Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. De asemenea, se face și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată în 1 ianuarie 2017 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Patriarhul Daniel s-au aflat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După citirea textului biblic (Marcu 1, 1-8), Părintele Patriarh a rostit un cuvânt în care a vorbit despre sărbătorile de astăzi.

Potrivit tradiţiei iudaice, la opt zile copiii de parte bărbătească erau tăiaţi împrejur şi li se atribuia nume. Rostul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi programul lucrării Lui în lume este înscris în numele Lui, a explicat Preafericirea Sa.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Botezul creştin a înlocuit tăierea împrejur după trup, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

A doua sărbătoare pe care o prăznuim astăzi este pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Părintele Patriarh a elogiat viaţa şi activitatea marelui ierarh.

Tot astăzi sărbătorim şi Anul Nou civil 2017. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim mai apropiaţi de El şi de semenii noştri în Anul Nou în care am intrat, s-a rugat Patriarhul Daniel.

Biserica are un An Nou Bisericesc care începe la 1 septembrie. Anul Nou civil începe la 1 ianuarie. Acum, la început de an, ne gândim ce am realizat în anul care a trecut şi ne propunem noi realizări în anul în care am intrat. E bine ca noi mai întâi să facem bilanţul realizărilor duhovniceşti şi mai puţin a celor materiale, pentru că în faţa lui Dumnezeu nu contează cât am adunat în jurul nostru, ci cât de multe bogăţii spirituale am adunat în sufletul nostru. În aceste zile ne gândim dacă am fost în anul 2016 mai evlavioşi, milostivi, buni decât în 2015. Îl rugăm pe Dumnezeu, aşa cum am făcut şi la miezul nopţii, să ne ajute să devenim mai apropiaţi de El şi de semenii noştri în Anul Nou în care am intrat, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.