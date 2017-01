Ajutor pentru familiile cu posibilități materiale reduse

Angajații Protoieriei Sector III Capitală, sub coordonarea părintelui protoiereu Florin Nectarie Busuioc, au fost alături joi, 12 ianuarie 2017, de familiile cu posibilități materiale reduse, beneficiare ale Cantinei sociale Sfânta Maria, care nu și-au putut ridica porția zilnică de mâncare din cauza condițiilor nefavorabile ale vremii.

Reprezentanții Cantinei Sociale s-au deplasat la locuințele acestora pentru a le aduce pe lângă hrana caldă și un alt sprijin material constând în pături, pilote, îmbrăcăminte, iar pentru copiii acestora jucării, dulciuri și rechizite, ne-a precizat Andrada Cimpoesu.

Potrivit părintelui Florin Busuioc, principalul obiectiv al activităților desfășurate în ultima perioadă este dublarea acestora.

Activitățile desfășurate în ultima perioadă ne-au arătat că ajutorul acordat aduce multă bucurie și sprijin în familiile lor, în același timp am realizat și necesitatea de extindere a activităților social filantropice. De aceea, Protoieria Sector III Capitală își dorește ca prin relația foarte bună de colaborare pe care o are cu Primăria Sector 3, să desfășoare multe activități sociale comune, principalul obiectiv fiind dublarea numărului de beneficiari ai Cantinei Sociale Sfânta Maria, din primăvara acestui an, a precizat părintele Busuioc.