Ziua Drapelului Național a fost celebrată în mai multe orașe din România: Să cinstim drapelul cu demnitate și dragoste

Ceremonii religioase și militare dedicate Zilei Drapelului Național au fost organizate vineri în mai multe orașe din România.

În Capitală, ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național s-a desfășurat în Piața Tricolorului, în apropierea Palatului Cercului Militar Național, fiind organizată de Primăria Municipiului București, împreună cu Ministerul Apărării Naționale și Prefectura Capitalei.

Drapelul României a fost binecuvântat de un preot militar și înălțat pe catarg în acordurile Imnului Național. La ceremonie au participat administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, precum și reprezentanți ai autorităților locale și naționale.

Timișoara

La Timișoara, manifestările au început încă de joi, când noul drapel a fost depus spre sfințire în altarul Catedralei Mitropolitane.

Vineri dimineață, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a oficiat slujba de sfințire, după care tricolorul a fost arborat pe catarg în fața catedralei.

Înainte de înălțarea drapelului, Mitropolitul Ioan a rostit o rugăciune de binecuvântare și a sărutat tricolorul, gest urmat de oficialitățile prezente. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și a detașamentelor militare și ale structurilor din sistemul național de apărare.

Sibiu

Ziua Drapelului Național a debutat la Sibiu joi cu slujba de binecuvântare a drapelului în Catedrala Mitropolitană, oficiată de un sobor de clerici condus de părintele vicar mitropolitan Cristian Vaida, informează Trinitas TV.

„Drapelul Național este un însemn oficial al statului român, dar, în același timp, este și un simbol sacru, pentru că poartă memoria jertfei, a credinței și a dragostei de Dumnezeu și de țară a atâtor generații”, a spus părintele Cristian Vaida.

Ceremonia din Piața Mare a continuat cu arborarea tricolorului, intonarea Imnului Național și evocarea semnificației istorice a drapelului.

Târgoviște

Manifestările dedicate Zilei Drapelului Național au debutat la Catedrala Arhiepiscopală, unde a fost citit mesajul Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, care a subliniat că tricolorul reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale identității românești.

„Tricolorul ne îndeamnă să ne asumăm cu demnitate, mândrie și responsabilitate identitatea noastră românească, creștină și europeană, să cultivăm solidaritatea, buna înțelegere și pacea și să lucrăm pentru binele comun, avându-L pe Dumnezeu în centrul vieții noastre”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Ceremonia militară și religioasă a continuat cu o procesiune spre Piața Tricolor din Târgoviște, unde drapelul a fost înălțat.

Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit slujba de sfințire a Drapelului Național în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, în prezența autorităților locale, a militarilor și a numeroși credincioși.

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat românii de pretutindeni „să cinstească drapelul cu demnitate şi dragoste pentru a dobândi pace şi solidaritate, dar şi să transmită aceste valori generațiilor viitoare, ca pe un simbol al speranței și identității naționale”.

După slujbă, drapelul a fost purtat în procesiune până în Piața Tricolorului, unde a avut loc ceremonia militară de arborare și defilarea Gărzii de Onoare.

Oradea

Preasfințitul Părinte Sofronie a participat la ceremonialul religios și militar organizat în centrul municipiului Oradea.

Manifestările au debutat în istorica Biserică cu Lună, unde preotul militar al Garnizoanei Oradea a oficiat slujba de sfințire a Drapelului Național în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie și a oficialităților civile și militare.

Drapelul a fost purtat apoi în procesiune până în Piața Unirii, unde, în acordurile Imnului Național, a fost înălțat pe catarg, ceremonia încheindu-se cu defilarea detașamentului de onoare.

Baia Mare

La Baia Mare, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a participat la solemnitățile oficiale organizate de autoritățile locale cu prilejul Zilei Drapelului Național.

Ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare și sfințire a Drapelului Național în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiu, înaintea începerii ceremoniei publice.

Manifestările au continuat pe platoul din fața fostului sediu BCR, unde, după rostirea rugăciunii de binecuvântare, Drapelul Național a fost înălțat pe catarg în acordurile Imnului Național al României, în prezența reprezentanților autorităților, ai instituțiilor publice și a numeroși cetățeni.

Tulcea

La Tulcea, Preasfințitul Părinte Visarion a participat în Piața Civică la ceremonia solemnă organizată cu prilejul Zilei Drapelului Național.

Ierarhul a rostit rugăciunea de binecuvântare a tricolorului și a luat parte la festivitatea de arborare a acestuia pe catarg, alături de autoritățile locale și militare.

Ceremonia desfășurată în Piața Civică a reunit reprezentanți ai autorităților locale și militare, precum și numeroși tulceni.

Foto credit: Facebook / Primăria Municipiului bucurești