Voluntarii Catedralei Naționale continuă să sprijine familiile în dificultate din județele Ilfov și Prahova

Voluntarii Catedralei Naționale au organizat, în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, o nouă activitate social-filantropică prin care 32 de familii din județele Ilfov și Prahova au primit joi pachete cu produse de strictă necesitate.

Ajutorul a fost îndreptat către familiile cu posibilități materiale reduse din localitățile Balta Doamnei și Curcubeu din județul Prahova, și către localitatea Balta Neagră, din județul Ilfov.

Referitor la campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat:

„Campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” continuă să sprijine familiile aflate în dificultate. De data aceasta am poposit, atât în județul Ilfov cât și în județul Prahova unde am ajutat mai multe familii. Am sprijinit bătrâni singuri, familii numeroase, dar și persoane care aveau grave probleme de sănătate”.

Acțiunile organizate în cadrul acestei campanii vin în sprijinul activităților social filantropice desfășurate la nivel parohial.

„Este important ca oamenii să conștientizeze că Biserica le este întotdeauna alături, că numai cu sprijinul milostivului Dumnezeu putem să mergem mai departe. Noi nu facem decât să le arătăm celor la care mergem, toata dragostea noastră creștinească”, a subliniat Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Pe această cale, Părintele Gheorghe Nuță Popescu de la Parohia Balta Neagră din județul Ilfov a spus că „a fost o activitate binevenită atât pentru copii dar și pentru părinții lor care au primit cu bucurie darurile oferite de către voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale. Aceștia se bucură de fiecare dată când voluntarii se află în mijlocul lor aducându-le diverse daruri”.

În ultimii doi ani, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat 437 de activități social-filantropice în 22 de județe ale țării, ajutând astfel 8.900 de familii cu posibilități materiale reduse.

Foto credit: Voluntarii Catedralei Naționale

