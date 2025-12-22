Voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor au colindat la Castelul Peleș

Voluntarii Grupului „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au colindat sâmbătă la Castelul Peleș din Sinaia, în cadrul unei tabere dedicate învățării colindelor și aprofundării sensului lor teologic.

Tabăra de colinde a avut loc în perioada 19–21 decembrie la Mănăstirea „Sfânta Cruce”-Caraiman, județul Prahova. Tinerii voluntari au participat la ateliere de învățare a colindelor și la ateliere practice de confecționat decorațiuni de Crăciun și de gătit.

Colindatul la Castelul Peleș a avut o semnificație aparte, având în vedere că tradiția colindelor în acest loc datează din 1883, pe vremea când Familia Regală a României își avea reședința de iarnă la Sinaia.

Pe lângă Castelul Peleș, voluntarii au colindat la Mănăstirea Sinaia și la Mănăstirea Caraiman.

Bucuria dinaintea marelui praznic

Inspectorul eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Gabriel Negescu, a explicat pentru Basilica.ro scopul principal al acestei inițiative.

„Am încercat să îi aducem din nou pe membrii Grupului Tineri în acțiune în comuniune, în comunitate, și totodată să bucurăm oamenii din zonă”.

„Ne-am gândit la acest lucru și ca la o formă de răsplată a tinerilor după efortul depus la organizarea sfințirii picturii Catedralei Naționale”, a adăugat inspectorul eparhial.

Istoria colindelor

Un rol important în desfășurarea activităților l-a avut Andrei Brezeanu, psalt al Paraclisului Facultății de Teologie „Sfânta Ecaterina” din București, care a dirijat grupul de colindători și a susținut o prezentare despre imnografia bisericească.

„Am înțeles diferența dintre cântecele de stea și colinde și ce se poate cânta în biserică și ce nu”, a precizat inspectorul eparhial.

Gabriel Negescu a subliniat că tabăra nu a fost doar un prilej de colindat, ci și de formare: „Ne-am dorit nu doar să colindăm, ci și să înțelegem istoria colindelor și cum am ajuns la această tradiție”.

O amintire plăcută

Referindu-se la alegerea Castelului Peleș ca moment central al programului, Gabriel Negescu a declarat:

„Ne-am gândit că tinerii s-ar bucura să meargă într-un loc inedit. Nu toți oamenii au ocazia de a colinda la Castelul Peleș și rămâne o amintire plăcută”.

Organizată de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și de Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române, tabăra de colinde este văzută ca un început pentru inițiative similare în viitor.

„Ne dorim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să organizăm astfel de activități și pe viitor, pentru a forma tineri care să devină la rândul lor formatori în comunitățile lor”, a adăugat inspectorul eparhial.

Foto credit: Tineri în acțiune / Hristofor Cimpoieșu