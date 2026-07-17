Un nou volum apărut la Sibiu pune în lumină viața și moștenirea duhovnicească a Sfintei Anastasia Șaguna.

Cartea, apărută recent la Editura Andreiană a Arhiepiscopiei Sibiului, reunește studii dedicate mamei Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, evidențiind viața ei sfântă, rolul hotărâtor în formarea viitorului mitropolit al Transilvaniei și argumentele care au stat la baza canonizării sale.

În cuvântul introductiv, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, a arătat contribuția esențială pe care a avut-o Sfânta Anastasia Șaguna în educația creștină a copiilor săi.

„Prin exemplul personal, prin cuvânt și prin rugăciune, a sădit în inimile lor dragostea de Dumnezeu și de Biserică. Rodul acestei lucrări se vede în chip deosebit în viața fiului său Anastasiu, care avea să devină marele apărător al Ortodoxiei transilvănene, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”.

„Prin viața și purtarea ei, a sădit în sufletul acestuia dragostea de Dumnezeu și de Biserică. Astfel, ceea ce s-a lucrat în taină, în familie, a rodit mai târziu în lucrarea văzută a acestuia în viața Bisericii”, a mai precizat Înaltpreasfinția Sa.

Studiile volumului

Volumul cuprinde studii semnate de diaconul Mircea-Gheorghe Abrudan și preoții Ioan Lupaș, Mircea Păcurariu, Vasile Grăjdian și George Piț.

Cercetările analizează viața sfintei din perspectivă istorică, teologică și culturală, precum și influența asupra formării Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Sfânta Anastasia Șaguna a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026.

Biserica o pomenește în ziua de 1 decembrie, la o zi după cinstirea fiului său, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna.

Foto credit: Episcopia Oradiei