PS Visarion: Sărbătoarea Crăciunului este o zi a bucuriei, a păcii și a vieții

„Sărbătoarea Crăciunului este o zi a bucuriei, a păcii și a vieții”, a subliniat Episcopul Visarion al Tulcii, în Pastorala de Crăciun adresată credincioșilor, în care vorbește despre pacea și bucuria aduse în lume de Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor.

Preasfințitul Părinte Visarion arată că pacea nu este un dat pământesc, ci este un dar divin, iar prin venirea în lume a Domnului păcii, cerul și pământul se unesc și se umplu de bucurie.

Preasfinția Sa face referire la imnul îngeresc cântat deasupra ieslei din Betleem în noaptea sfântă a Nașterii Domnului.

„De peste două milenii mărim cu acest preafrumos imn slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14)”.

Cântarea îngerilor este un îndemn adresat tuturor oamenilor de a-și ridica privirea spre cer și de a primi o liniște, care depășește înțelegerea.

Înnoirea sufletească

Pastorala face legătura între căderea în păcat a primilor oameni, când lumea și-a pierdut strălucirea avută la început, și venirea în lume a lui Hristos, care prin jertfirea Sa totală a adus lumii mântuire.

„El a surpat zidul vrajbei dintre Dumnezeu și om și ne-a deschis calea către nemurire și către Rai”.

Totodată, Episcopul Tulcii vorbește despre o viață nouă, la care toți oamenii sunt chemați, și citează din prima Epistolă a Sfântului Apostol Petru: „să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug și să caute pacea și să o urmeze (1 Petru 3, 10-11)”.

Pacea în lucrare

Hristos este cel care a adus lumii nu un simplu concept, ci adevărata pace, pe care trebuie să o alegem zilnic și să o apărăm, explică Preasfinția Sa. El dă vieții noastre sens și ne face să fim capabili să ne iubim aproapele cu o forță nouă, izvorâtă din cumpătare și pace lăuntrică.

„Omul cel Nou de care vorbește Sf. Ap. Pavel în Epistola către Efeseni 2, 14-16, este omul în care locuiește pacea lui Dumnezeu și care lucrează pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă”.

„Pacea este un dar al lui Dumnezeu și roadă a Duhului Sfânt (Galateni 5, 22) căci Dumnezeu este Dumnezeul păcii (Romani 15, 33)”.

Rugăciune pentru lume

Preasfințitul Părinte Visarion vorbește despre realitățile grele ale lumii în care trăim, dar pentru care pacea adusă de Praznicul Crăciunului este speranța tuturor.

„Să ne rugăm fierbinte Celui ce S-a născut în ieslea sărăcăcioasă ca pacea Betleemului cântată de îngeri și dorită de oameni, să răsune în întreaga lume”.

De asemenea, oamenii sunt chemați să asume misiunea de a căuta pacea, nu doar ca opțiune morală, ci ca o condiție a identității creștine: „noi să fim făcători de pace căci aceia fii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9)”.

Pastorala de Crăciun poate fi citită integral aici.

Foto credit: Episcopia Tulcii