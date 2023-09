„Unde ești, Adame?”: Filmul despre viața monahală din Athos va fi difuzat în premieră națională la Palatul Patriarhiei

Filmul „Unde ești Adame?” va fi difuzat în premieră națională pe 18 septembrie la Palatul Patriarhiei în Aula Magna Teoctist Patriarhul.

Producța ilustrează viața monahală de la Mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos.

Organizatorul evenimentului este Cenacul Sfântul Simenon Noul Teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Creația cinematografică a fost realizată în limba greacă, însă dispune de subtitrare în limba română.

Difuzarea filmului va avea loc de la ora 18:00, iar organizatorii au anunțat intrarea liberă, conform afișului publicat.

Filmul a participat la festivaluri internaționale ca: FIF Tallinn, FIF Krakow și a câștigat Grand Prix la festivalurile de film „Pokrov” (Rusia) și „Zaječar” (Serbia).

Sursă foto: Facebook / Where are you, Adam?