Ucrainenii din România au sărbătorit Nașterea Domnului prin rugăciune și colinde tradiționale

Credincioșii ucraineni din Sighetu Marmației au serbat miercuri Nașterea Domnului, conform calendarului nerevizuit.

Programul sărbătorii a debutat în ajun cu săvârșirea privegherii la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighet.

După slujbă, enoriașii au susținut un moment de colinde tradiționale. Între credincioși s-au numărat și români din Ucraina, veniți în România după începerea războiului.

„Biserica noastră reprezintă, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, locul în care se roagă alături de noi pentru pace, dovedind că, indiferent de etnie, toți suntem fii și fiice ai aceleiași credințe strămoșești”, se arată pe pagina de Facebook a Parohiei Ortodoxe Ucrainene Sighet.

„Nașterea Domnului Hristos este un mare Praznic Împărătesc pe care noi, ucrainenii ortodocși din România, îl așteptăm an de an pe 7 ianuarie (după calendarul neîndreptat) și pentru care ne pregătim cu toții într-un mod cu totul aparte”, a transmis pr. Ioan Iurcea, consilier în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean.

Foto credit: Facebook / Vicariatul Ortodox Ucrainean