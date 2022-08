Turneul național Fiori e Colori începe la București cu artiști români consacrați pe scene internaționale

Fiori e Colori, un turneu național de muzică camerală începe sâmbătă, 10 septembrie, la București, în interpretarea unor artiști români consacrați pe scenele internaționale.

Soprana Rodica Vică și harpista Maria Bîldea vor susține concertul inaugural, iar lor li se va alătura Andreea Gabriela Tudor, bursieră a Fundaței Regale Margareta a României.

Programul concertului va conține, printre altele, piese de Henry Purcell, George Enescu, Alessandro Scarlatti, Giulio Caccini, Franz Schubert, César Franck, Gabriel Fauré, Nicolae Bretan.

Turneul național Fiori e Colori este inspirat de un citat al poetului Johann Wolfgang von Goethe, care spunea că „florile sunt cele mai frumoase cuvinte și hieroglife ale naturii”

„Trăim vremuri neplăcute, iar în ultima perioadă suntem „bombardați” cu vești triste, astfel că programul artistic Fiori e Colori are menirea, ca prin frumusețea sa, să poarte publicul pe un tărâm învăluit de culoare, armonii muzicale și florale și totodată să-l invite să se deconecteze de la realitatea actuală”, transmit organizatorii, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură din București și CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

„Cum florile sunt clasate în topul preferințelor în materie de cadouri pe întreg mapamondul, Fiori e Colori reprezintă și el un cadou împachetat în splendoare pentru publicul din sala și pentru publicul din mediul online.”

„Buchetul” muzical prezentat va cuprinde piese cu titluri inspirate din domeniul floral.

Rodica Vică este solist invitat al multor opere și filarmonici atât din România cât și din străinătate fiind considerată una dintre cele mai interesante voci ale generației sale. Activitatea artistică actuală a sopranei include premiera mondială a oratoriului Strigoii de George Enescu alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin la Konzerthaus Berlin, sub conducerea muzicală a lui Gabriel Bebeșelea, dar și numeroase alte colaborări cu orchestre din țară și din străinătate.

Maria Bîldea este prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television din Atena și a înființat, în 1988, prima clasă de harpă la Conservatorul din Salonic.

Andreea Gabriela Tudor (20 ani, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Arte, Pictură), bursier în cadrul programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României, anul 2022 – secția Arte plastice, va adăuga ineditul unui alt fel de artă la concert.

Evenimentul are loc de la ora 19:00, la Creart – Sala Teatrelli din București (Piața Alexandru Lahovari nr. 7).

Concertul este organizat în parteneriat cu Fundația Regală Margareta a României și Muzeul Național George Enescu și beenficiază de susținerea Kaufland România, Floria și Wagner Arte Frumoase și Povești. Basilica.ro este partener media al turneului.

Biletele sunt disponibile pe www.EVENTBOOK.ro. Mai multe detalii pot fi găsite pe https://eventbook.ro/music/bilete-fiori-e-colori-concert-de-deschidere.

Programul turneului național este disponibil aici.

Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură

CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Foto credit: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură

