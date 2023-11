Tulcea: PS Visarion a vizitat beneficiarii așezământului social „Sf. Ier. Nectarie de la Eghina”

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat joi slujba Sfintei Liturghii cu ocazia hramului așezământului social „Sfântul Nectarie” din Tulcea. Preasfinția Sa a vizitat cele aproximativ 60 de persoane vârstnice din cadrul centrului, la camere, oferindu-le daruri.

Slujba a avut loc la capela așezământului social „Sf. Ier. Nectarie de la Eghina”. Au participat preoți și diaconi din Tulcea, precum și asistați și personal al centrului.

„PS Visarion însoțit de pr. capelan Enache Anghel, a vizitat persoanele îngrijite la camere, oferindu-le mici daruri și cuvinte de îmbărbătare”, a menționat pr. Felix Neculai, consilier eparhial al Episcopiei Tulcii, pentru Basilica.ro.

La final, cu prilejul Anului omagial al îngrijirii persoanelor vârstnice, Ansamblul artistic „Baladele Deltei” din Tulcea a prezentat un program artistic.

Episcopia Tulcii are un protocol de parteneriat încheiat cu Direcția de asistență și protecție socială Tulcea, de mai multe ori pe an, persoanele asistate aici beneficiind de atenția spirituală și materială a Episcopiei Tulcii, a parohiilor și a preoților din municipiul Tulcea, mai ales în acest an consacrat de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastorației persoanelor vârstnice.

Capela „Sf. Ier. Nectarie de la Eghina” a fost amenajată în anul 2004, în cadrul Căminului de bătrâni din Tulcea.

Foto credit: Episcopia Tulcii