Teologi din România au participat la un simpozion internațional de teologie dogmatică ortodoxă

Al șaptelea simpozion al Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (IAODT) s-a desfășurat la Paralimni, în Cipru, în perioada 5-7 martie. Numeroși profesori și cercetători români din domeniul teologiei au participat la acest eveniment academic al asociației, care a fost întemeiată de teologi români în 2007.

Lucrările prezentate s-au încadrat în tema „The Human Being in The Image of God” („Omul – chip al lui Dumnezeu”). Gazda simpozionului a fost Mitropolia Constanției și Ammochostosului, cu participarea ierarhului acesteia, Înaltpreasfințitul Părinte Vasile, și cu un mesaj transmis de Preafericitul Părinte Georgios, Arhiepiscopul Ciprului și citit în deschidere de Preasfințitul Părinte Gregorios, Episcopul Mesaoriei.

„Tratamentul pastoral adecvat al omului modern este cea mai mare provocare pentru Teologia Ortodoxă de astăzi, care trebuie să ia în considerare, în practica pastorală, ființa umană într-un context postmodern, evitând totodată capcanele secularizării”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ciprului în mesajul transmis participanților.

Tot în prima zi a simpozionului, Mitropolitul Vasilios de Constanția și Ammochostos a subliniat semnificația Dogmei în Biserica Ortodoxă ca formulare corectă a conținutului credinței, de dragul căreia Biserica lui Hristos s-a angajat în nenumărate lupte cu mărturia sa martirică pentru a păstra Ortodoxia.

„Tema aleasă în anul 2018 la Balamand (Liban), cu ocazia precedentului simpozion al asociației, s-a dovedit a fi profetică, având în vedere contextul dezbaterilor actuale despre identitatea de gen și provocările inteligenței artificiale”, a transmis, pentru Basilica.ro, pr. lect. dr. Filip Albu, secretar al IAODT.

„Astfel, a fost oferită posibilitatea de a exprima conștiința Teologiei Părinților, într-un cadru academic și bisericesc elevat, ca răspuns la provocările actuale.”

O asociație academică înființată de români

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de: IPS pr. prof. dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei (Universitatea din Craiova); pr. prof. dr. Ștefan Buchiu (Universitatea din București); pr. prof. dr. Nicolae Moșoiu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu); pr. prof. dr. Ioan Tulcan (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad) – vicepreședinte al IAODT; pr. prof. dr. Cristinel Ioja (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad); pr. prof. dr. Dumitru Megheșan (Universitatea din Oradea); conf. dr. Ion Croitoru (Universitatea din Târgoviște); pr. lect. dr. Mihai Burlacu (Universitatea din București); pr. lect. dr. Aurel Mihai (Universitatea din București); protos. lect. dr. Natanael Neacșu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); pr. lect. dr. Lucian Bot (Universitatea din Craiova); pr. lect. dr. Filip Albu (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad); pr. asist. dr. Sorin‑Grigore Vulcănescu (Universitatea din Craiova); dr. Alexandru Mălureanu (Universitatea din București).

După prezentarea lucrărilor, în ultima zi de simpozion, au fost acceptați șase noi membri, printre care și pr. asist. dr. Sorin‑Grigore Vulcănescu (Universitatea din Craiova).

În urma încheierii mandatului părintelui profesor Ioan Tulcan, în funcția de vicepreședinte a fost votată prof. Marina Kolovopoulou.

Mulțumind Părinților Ioan Tulcan, Cristinel Ioja și Filip Albu de la Universitatea din Arad pentru întemeierea și susținerea asociației, pr. prof. Porphyrios Georgi, Președintele IAODT, a propus o completare la statut, prin care să se creeze funcția de Președinte de Onoare. În urma votului exprimat, poziția a fost ocupată de pr. prof. Ioan Tulcan.

Având în vedere că anul viitor se împlinesc 170 de ani de la Sinodul I Ecumenic, tema viitoarei ediții a simpozionului, care se va desfășura la Mănăstirea Pendeli, în Grecia, va fi „Crezul ca lecție de credință”.

Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși (IAODT) a fost înființată în 2007, la Arad, de pr. prof. Ioan Tulcan și pr. prof. Cristinel Ioja. Organizația promovează cercetarea în Teologia Dogmatică la nivel internațional în spiritul Sfintei Tradiții, așa cum se exprimă în Biblie, în Sinoadele Ecumenice, în scrierile Sfinților Părinți și în viața liturgică a Bisericii.

Până acum au fost organizate șase conferințe consecutive, dintre care primele două au avut loc la Facultatea de Teologie a Universității din Arad. În urma fiecărei conferințe, a fost publicat un volum de studii.

