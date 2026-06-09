Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel va reveni cu o nouă ediție la Muzeul Satului din Capitală

Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel va reveni cu o nouă ediție la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală, în perioada 25-28 iunie.

Potrivit organizatorilor, pe parcursul celor patru zile, vizitatorii vor putea descoperi creațiile meșterilor populari, obiecte de artizanat și produse tradiționale. Aleile muzeului vor găzdui standuri cu ceramică, instrumente populare, costume tradiționale, precum și produse alimentare specifice.

Primele două zile ale târgului vor fi dedicate expozanților și activităților de prezentare a meșteșugurilor tradiționale.

Programul artistic va începe sâmbătă, unde publicul va putea urmări recitaluri de muzică populară, spectacole folclorice și reprezentații susținute de artiști și ansambluri din mai multe regiuni ale țării. Manifestările vor continua și în ziua de duminică.

Totodată, în după-amiaza aceleiași zile, va fi lansat volumul de poezii „Cu glasul sufletului”, semnat de Raluca Diaconu. Târgul va fi deschis zilnic între orele 9:00 și 19:00.

Foto credit: Facebook / Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”