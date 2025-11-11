Statul român va achiziționa o parte din corespondența lui Mihai Eminescu cu Veronica Micle

Ministerul Culturii a anunțat că intenționează să achiziționeze aproximativ 120 de scrisori originale din corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, informează Euronews.

Aceste documente se află, în prezent, în Statele Unite ale Americii, de unde vor fi repatriate. Fiecare scrisoare este evaluată la un preț cuprins între 8.000 și 12.000 de euro. Valoarea totală a tranzacției ar putea fi în jurul a 1.2 milioane de euro.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a afirmat că instituția sa formează o echipă de negociatori pentru a repatria scrisorile.

„Sunt mandatat chiar de Guvernul României, după ce le-am prezentat oportunitatea de a achiziționa de pe piața liberă, pentru că nu suntem în situația exercitării dreptului de preemțiune, corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, care a fost acum câțiva ani publicată, dar corespondența în original este acum posibil a fi achiziționată. Suntem acum în negocieri, în formarea unei echipe de negociatori, pentru a repatria această corespondență”, a spus ministrul Culturii.

O corespondență regăsită

Potrivit acestuia, documentele se află în posesia unui cetățean american și fac parte din moştenirea de familie a Veronicăi Micle.

Corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle este considerată, de către specialiști, un document esențial din istoria literaturii române, oferind o fereastră în viața privată a poetului și în relația sa cu unul dintre cei mai apropiați oameni din viața acestuia.

Scrisorile pot oferi o fereastră importantă către contextul epocii, stilul de scriere, relațiile personale și culturale ale vremii în care a trăit marele poet și jurnalist.

