O statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul a fost dezvelită la Zalău. PS Benedict: Un manual de istorie în aer liber

O statuie ecvestră a voievodului Mihai Viteazul a fost inaugurată, miercuri, la Zalău, în cadrul unei ceremonii la care au luat parte autoritățile locale, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, precum și numeroși cetățeni.

Preasfințitul Părinte Benedict, alături de un sobor de preoți, a oficiat slujba de sfințire a monumentului. În cuvântul ținut, PS Benedict a spus că statuia lui Mihai Viteazul din Zalău reprezintă un îndemn la unitate, informează Agerpres.

„Această reîntoarcere, pentru noi, sub forma unei statui ecvestre, a lui Mihai Viteazul în Zalăul nostru este un mare plus pentru noi, (…) pentru că el devine, și aș vrea să cred lucrul acesta, devine un manual de istorie în aer liber”.

„Pentru cei care vor trece și își vor aduce aminte că atunci când vedem pe Mihai Viteazul vorbim despre demnitate, despre claritate morală și, bineînțeles, despre capacitatea de a aduna, de a aduce împreună, indiferent că vorbim de persoane, indivizi sau instituții”, a spus Episcopul Sălajului.

Un simbol pentru Zalău

Primarul localității, Florin Florian, a transmis că își dorește ca statuia să devină un simbol al comunității.

„Mihai Viteazul nu este doar un nume în manualele de istorie. E un reper de curaj și o viziune. Nicolae Iorga îi definea figura care a aprins pentru întâia oară flacăra unității românești. Prin tot ce ne-a lăsat, Mihai Viteazul oferă tinerilor, în primul rând, modele la care să se raporteze și ne amintește nouă tuturor că valorile autentice nu se pierd, ci se transmit din generație în generație”, a punctat Florin Florian.

Statuia a fost amplasată pe axa care unește Dealul Guruslăului, locul unde Mihai Viteazul a înregistrat ultima sa victorie (în 1601) și Câmpia de la Turda, unde a fost asasinat.

Semnificația amplasamentului este detaliată pe o placă de bronz, montată pe sol lângă statuie, pe care se poate citi: „1558 – Mihai Viteazul – pe această direcție se află drumul voievodului de la ultima bătălie de la Guruslău, spre moarte pe câmpia de la Turda – 1601”.

Statuia are o înălțime de aproximativ cinci metri și este realizată din bronz.

Foto credit: Graiul Sălajului

