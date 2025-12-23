Sprijin pentru pacienții din Vrancea din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

Preoți din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei au organizat o acțiune socială în sprijinul a două spitale din județul Vrancea.

Astfel, parohiile din Adjud s-au mobilizat săptămâna trecută, în sprijinul pacienților internați la Secția de îngrijiri paliative a Spitalului Focșani, cărora le-au adus daruri și bunuri de strictă necesitate.

Potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, printre obiectele donate s-au numărat: un frigider, două televizoare inteligente, aparate electrice de tuns și ras de unică folosință, uscătoare de păr, produse de igienă personală și materiale sanitare (scutece și aleze pentru adulți, șervețele umede, spumă de ras, șampon și săpun lichid).

În același mod, pacienții de la Secția Psihiatrie a Spitalului Județean Focșani au beneficiat de sprijinul preoților din Cercul pastoral Putna. Clericii au oferit pijamale, saboți medicali și prosoape persoanelor aflate în suferință.

Foto credit: Arhuepiscopia Buzăului și Vrancei

