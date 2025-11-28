Simpozion dedicat Zilei Naționale și Zilei Bucovinei la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Zilei Bucovinei și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei a început joi, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu Simpozionul „1 Decembrie – Ziua Națională a României, Sfântul Apostol Andrei și Ziua Bucovinei”.

Programul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru” și intonarea Imnului Național, urmate de mesajul prof. Nicolae Ciprian Anton, inspector școlar general, care a subliniat importanța păstrării tradițiilor și a portului popular.

Mai multe coruri și grupuri artistice ale unor licee și școli gimnaziale din Suceava și localitățile învecinate au susținut momente muzicale cu repertoriu patriotic.

Au evoluat, printre altele, corul Liceului Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”, Grupul Vocal-Tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus, ansamblul Folk D.O.R. și mai multe formații corale și grupuri de elevi din școlile partenere.

Simpozionul, moderat de prof. Oana Onesim, a inclus și o serie de prezentări tematice: prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Județean Suceava, a vorbit despre cinstirea Sfântului Apostol Andrei; pr. dr. Cezar Onesim a susținut o prelegere despre rolul amvonului în păstrarea identității naționale în Bucovina; stavrofora dr. Maria Magdalena Gherghina, Stareța Mănăstirii Dragormirna, a vorbit despre iertare și memoria trecutului.

Evenimentul, ajuns anul acesta la a 16-a ediție, a fost organizat de Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava și Asociaţia Şcolară Suceveană pentru Educaţie şi Dezvoltare, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cu sprijinul mai multor instituții de învățământ din județ.

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Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților