Bucovina, spațiu al prezenței lui Dumnezeu: Mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților de Ziua Bucovinei

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Bucovinei, îndemnându-i pe credincioși să privească acest ținut ca pe „un spațiu al prezenței lui Dumnezeu”.

Ierarhul a oferit zece îndemnuri duhovnicești prin care cheamă la prețuirea Bucovinei ca pe un spațiu al credinței, al identității și al continuității istorice.

Înaltpreasfinția Sa descrie Unirea de la 28 noiembrie 1918 ca pe „o lucrare sinergică între voia divină și strădania omului”, amintind că destinul acestui ținut s-a construit prin jertfă, solidaritate și credință.

De asemenea, Arhiepiscopul Calinic a invitat la redescoperirea mănăstirilor din „Țara Fagilor”, pe care le-a numit „respirația spirituală a neamului”, locuri în care rugăciunea și cultura s-au păstrat neîntrerupt.

Continuitate vie între generații

Ierarhul a accentuat și valoarea tradițiilor, văzute ca o continuitate vie între generații, precum și rolul credinței în formarea identității unei comunități.

Mesajul a subliniat și chemarea la comuniune într-un spațiu multietnic și multicultural, precum și responsabilitatea fiecărui locuitor de a proteja frumusețea naturală și spirituală a Bucovinei, „ca pe un dar adus înaintea lui Dumnezeu”.

Arhiepiscopul i-a îndemnat pe părinți să-și crească fiii în lumina credinței și a iubirii față de locul natal și a încheiat amintind că adevărata continuitate a Bucovinei se regăsește „în iubire, în dăruire și în trăirea frumoasă a credinței”.

În data de 28 noiembrie se sărbătoresc 107 ani de la Unirea Bucovinei cu România.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților