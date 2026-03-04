Un simbol al identității românești din Ungaria: Casa Muzeu din Chitighaz a fost redeschisă după renovare

Casa Muzeu din Chitighaz a fost redeschisă marți publicului după lucrările de restaurare desfășurate în cursul anului 2025. Edificiul este un important reper al comunității românești din Ungaria.

La eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, autorități locale maghiare și reprezentanți ai instituțiilor comunității românești.

Episcopul Ungariei a oficiat o slujbă de binecuvântare a lucrărilor realizate și a subliniat bucuria redeschiderii acestui spațiu dedicat memoriei și culturii românești.

„Dincolo de obiectele de muzeu care arată cum trăiau românii odinioară, iată că s-a modernizat o sală foarte frumoasă de evenimente în care și astăzi, prin prezența mulțimii oamenilor și cu alte ocazii, se arată cât de utilă este o astfel de instituție”, a transmis ierarhul pentru Trinitas TV.

Loc al întâlnirii dintre generații

Maria Gurzău Novákne, directorul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, a subliniat importanța acestui spațiu pentru comunitate, arătând că noul ansamblu nu reprezintă doar o investiție materială.

„Acest spațiu a fost gândit pentru comunitatea noastră, pentru evenimente culturale, pentru momente de sărbătoare, pentru întâlniri între generații”, a transmis Maria Gurzău Novákne.

Colaborare între două culturi

Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, a evidențiat rolul unic al instituției în păstrarea identității românești.

„Reafirmăm faptul că trecutul comunității noastre trăiește, prezentul creează, iar viitorul ne aparține. Casa Românească ocupă un loc unic între instituțiile naționalităților din Ungaria, fiind singura casă tradițională românească înregistrată oficial în țară”.

Printre invitați s-a aflat și Soltész Miklós, Secretarul de stat pentru Culte și Naționalități de la Budapesta, care a felicitat inițiativa și a apreciat calitatea lucrărilor de restaurare.

Casa Muzeu a fost construită la jumătatea secolului al 19-lea și a găzduit de-a lungul timpului numeroase evenimente importante din viața românilor din Chitighaz. După finalizarea lucrărilor de restaurare, ansamblul a fost reintrodus în circuitul turistic și cultural.

Foto credit: Facebook / Gheorghe Cozma