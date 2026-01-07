Sfințirea Mare a apei pe țărmul Mării Negre: Să ne căutăm pacea sufletească și s-o dăruim și semenilor

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat marți Sf. Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, apoi a mers în procesiune, împreună cu clericii și credincioșii, în portul turistic Tomis, unde a oficiat Sfințirea Mare a apei.

În mesajul de binecuvântare rostit cu prilejul sărbătorii, ierarhul a subliniat că rolul Aghesmei Mari este de a sfinți viața credincioșilor și de a-i feri de primejdii.

„Multe daruri aduce sărbătoarea Botezului Domnului. Aduce mai ales har și sfințenie. Toți ne umplem de har și de sfințenie gustând din apa aceasta sfințită”, a declarat ierarhul.

„Avem nevoie, prin sfințire, să ne apropiem unii de alții, să ne iubim mai mult unii pe alții și să nădăjduim că și Dumnezeu ne va da vreme de pace de vom fi credincioși. Să nu fie război în noi înșine, să ne căutăm pacea și liniștea sufletească și s-o dăruim și semenilor noștri.”

Potrivit obiceiului de Bobotează, după slujba de Sfințire Mare a apei, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a aruncat trei cruci în mare. Înotătorii care le-au recuperat crucile au fost binecuvântați și au primit, din partea ierarhului câte o icoană.

300.000 de sticle cu Agheasmă Mare au fost oferite credincioșilor la final.

Foto credit: Arhid. Vali Vădănoiu