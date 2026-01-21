Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia

Sfinții Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați marți printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia. Volumul este intitulat „Daniel și Daniil”.

Lucrarea este semnată de către Gheorghe Smeoreanu și oferă cititorilor o nouă perspectivă asupra moștenirii monahale din regiune.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evidențiat valoarea literară și duhovnicească a romanului.

„Receptarea spiritualității în literatură, ilustrată prin evocarea sfințeniei Cuvioșilor Daniil și Misail de la Turnu, evidențiază capacitatea discursului literar de a revela experiența duhovnicească, oferind adevărate modele patericale contemporane”.

Atmosfera evenimentului a fost completată de actrița Anca Olteanu de la Teatrul „Ariel” din Râmnicu Vâlcea, care a lecturat un fragment din volum. Totodată, Anastasia Ciucă a susținut un recital la vioară.

În încheierea programului, Sorin Zamfirescu a făcut referințe asupra romanului „Daniel și Daniil”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului