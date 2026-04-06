Ca să gustăm din Înviere, să mergem cu Domnul și pe Drumul Golgotei: Arhim. Vasile Pîrjol

„Ca să gustăm din Înviere, trebuie să mergem alături de Domnul și pe Drumul Golgotei”, a spus Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, sâmbătă, la cea mai recentă ediție a unui podcast dedicat comunității ilfovene.

Părintele arhimandrit a explicat că minunea învierii lui Lazăr a fost destinată întăririi în credință a ucenicilor, care au avut și ei îndoielile lor omenești. Minunea a dovedit că „El este biruitorul morții și că în fața lui Dumnezeu moartea pălește și Dumnezeu are ultimul cuvânt”, a spus starețul.

Astfel, Lazăr a devenit „martor și mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume și pentru puterea lui Dumnezeu, pe care Acesta o manifestă în lume și față de oameni cu atâta dragoste și jertfelnicie”.

Stâlpările, simboluri ale bucuriei

Ramurile cu care a fost întâmpinat Mântuitorul la Ierusalim simbolizau bucuria, „dar în sens duhovnicesc simbolizează fapta cea bună, gândul cel bun, osteneala noastră, un anumit demers duhovnicesc, ascetic, pe care în mod tainic ar trebui să îl înfățișăm Domnului”, a subliniat starețul Mănăstirii Cernica.

Un alt simbol spiritual este așternerea hainelor oamenilor în calea Domnului, „arătând disponibilitatea oamenilor de a se dezbrăca de omul cel vechi, de a reînnoi viața fiecăruia prin harul și puterea lui Dumnezeu”.

Amintind că salcia este prima care înverzește primăvara, revenind la viață după un somn lung în timpul iernii, părintele arhimandrit a spus că Învierea Domnului vestește un anotimp nou, în care „moartea pălește în fața strălucirii slavei lui Dumnezeu” și care ne asigură „că omul nu mai este singur în lupta sa cu păcatul, cu moartea, cu tot ceea ce se urât, ci, prin ajutorul și puterea lui Dumnezeu, omul își poate depăși condiția”.

„Dar, ca să gustăm din Înviere, trebuie să mergem alături de Domnul și pe Drumul Golgotei”, a adăugat Arhim. Vasile Pîrjol.

Hristos este Paștele nostru

Sfințirea ramurilor de salcie este un simbol văzut al purtării de grijă divine, care ne ajută mai bine când suntem creștini practicanți, a adăugat arhimandritul.

„Paștele nu e Paște dacă omul nu se spovedește și nu se împărtășește cu Hristos, Cel Care este Paștele. Este o cântare care zice: Hristos, Paștele cel nou, astăzi a înviat. El este Paștele pe Care trebuie să-L mâncăm, cum spune cartea, ca să avem în viață în noi înșine”, a subliniat părintele stareț.

„Fără Trupul și Sângele Domnului, viața noastră nu are nicio forță, nicio dăinuire, nu are o trăinicie care să-l fortifice să meargă pe marea cea sărată a acestei vieți, cum spune o altă cântare. Hristos este Cel Care dă frumusețe, tărie, izbăvire, mântuire, cinste și slavă celor care Îl urmează pe drumul Golgotei încununați fiind cu bucuria Învierii.”

În Săptămâna Mare, Deniile sunt oficiate la Mănăstirea Cernica de la ora 19:00, iar Vecernia scoaterii Epitafului de vineri începe la ora 15:00.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene