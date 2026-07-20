Sfântul Proroc Ilie a fost sărbătorit la Catedrala Patriarhală – 2026 | FOTO

Peste 145.000 de români își serbează luni ziua onomastică, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Potrivit datelor furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 103.481 sunt bărbați și 42.343 sunt femei.…