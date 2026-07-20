Sfântul Proroc Ilie a fost sărbătorit la Catedrala Patriarhală – 2026 | FOTO

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 20 iulie 2026, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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