Sfântul Proroc Ilie a fost sărbătorit la Catedrala Patriarhală – 2026 | FOTO

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 20 iulie 2026, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 20 iulie 2026, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 20 iulie 2026, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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